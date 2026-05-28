Apuesta informativa
Convulsión en el PSOE, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO aborda la situación interna de los socialistas, tras la imputación de Zapatero y otros cargos actuales del partido
José Luis Rodríguez Zapatero, en la seva compareixença al Senat del mes de març passat. | EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS
La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, y el registro de la sede del PSOE que incluyó la imputación de la actual gerente del partido, han dejado a la organización socialista en un estado de conmoción. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará las consecuencias de esta deriva judicial, con una pregunta que planea en las distintas federaciones del PSOE: ¿debe adelantar las elecciones el presidente del Gobierno?
En ese sentido, pese a que Pedro Sánchez se ha negado a un adelanto de los comicios, la postura de los socios parlamentarios puede ser decisiva para decantar la situación. Así, aunque los aliados a la derecha del Gobierno (PNV y Junts) ya han pedido que se disuelvan las Cortes este año, tampoco se muestran proclives a apoyar una moción de censura del PP, ya que para prosperar implicaría el apoyo del Vox, partido con el que no quieren verse asociados las formaciones nacionalistas.
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El suplemento 'Entender más' pondrá el foco en una realidad creciente, ahora que se acerca la selectividad: ante las notas cada vez más altas que se exigen para entrar en determinadas carreras universitarias (especialmente, en las ramas sanitaria y científica), estudiantes con calificaciones brillantes optan por ciclos superiores de Formación Profesional como alternativa.
Finalmente, el suplemento 'Activos' pondrá el foco en las finanzas vaticanas, después que la Santa Sede haya emprendido un proceso de ordenación de su sistema financiero: tras 20 años y tres papas ha dejado de ser un paraíso fiscal.
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