Convulsión en el PSOE, Tema del Domingo

José Luis Rodríguez Zapatero, en la seva compareixença al Senat del mes de març passat. | EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, y el registro de la sede del PSOE que incluyó la imputación de la actual gerente del partido, han dejado a la organización socialista en un estado de conmoción. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará las consecuencias de esta deriva judicial, con una pregunta que planea en las distintas federaciones del PSOE: ¿debe adelantar las elecciones el presidente del Gobierno?

En ese sentido, pese a que Pedro Sánchez se ha negado a un adelanto de los comicios, la postura de los socios parlamentarios puede ser decisiva para decantar la situación. Así, aunque los aliados a la derecha del Gobierno (PNV y Junts) ya han pedido que se disuelvan las Cortes este año, tampoco se muestran proclives a apoyar una moción de censura del PP, ya que para prosperar implicaría el apoyo del Vox, partido con el que no quieren verse asociados las formaciones nacionalistas.

FP superior y finanzas vaticanas

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