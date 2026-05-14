Apuesta informativa
El pago por Bizum en los comercios, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO se centrará en la llegada de Bizum Pay, el arma ‘made in Spain’ de Europa para independizarse de EEUU en los pagos
Una persona utilizando la aplicación de Bizum. /
El próximo lunes, 18 de mayo, la solución de pagos española Bizum habilitará el pago en comercios físicos a través de su propia app. Por ello, la edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo pondrá el foco en cómo será la implementación de este sistema, que deberá ser progresiva, en función del banco del que se sea cliente y del comercio en el que se quiera pagar. De este modo, los usuarios podrán pagar acercando su teléfono al datáfono, con una experiencia muy similar a los ya ampliamente usados Apple Pay o Google Pay, con lo que Bizum pasará a competir directamente con las norteamericanas Visa y Mastercard. El crecimiento de la plataforma de pagos española ha sido exponencial durante los últimos años, solo en transferencias: desde los 700 millones de euros reportados en 2018 a los 67.700 millones registrados en operaciones entre particulares durante 2025.
Clavijo y TeslaNoticias relacionadas
Tras la polémica vivida durante las últimas semanas en torno al brote de hantavirus localizado en el crucero MV Hondius, el suplemento Entender Más incluirá una entrevista con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Además, se destacará cómo tres proyectos culturales de envergadura aspiran a conseguir que los barceloneses vuelvan a pasear por la Rambla y que deje de ser una ubicación casi exclusivamente turística.
Finalmente, el suplemento 'Activos' resaltará cómo la competencia china está haciendo descarrilar el rumbo de Tesla, la marca de vehículos eléctricos del magnate estadounidense Elon Musk. Así, la asiática BYD ya ha superado en ventas a la norteamericana que, además, encadena dos años de descensos. Las 'incursiones políticas' de Musk y la gestión caótica de la compañía, al dispersar los esfuerzos en múltiples negocios, tampoco han ayudado a corregir el rumbo de la empresa.
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