Apuesta informativa
El desperdicio alimentario, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO abordará la realidad empresarial que aflorará con la nueva legislación sobre residuos alimenticios
El desperdicio de alimentos retrasa la fecha del Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. /
La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo pondrá el foco en las compañías que pueden surgir a partir de la nueva ley contra el desperdicio alimentario (copiada del modelo existente en Francia, donde ya hace 10 años que se estableció legislación al respecto): desde empresas de IA aplicada a las compras hasta plataformas de gestión de excedentes, pasando por fabricantes de tápers sostenibles o productores de alimentos para animales. Las actividades empresariales que se acojan a la nueva legalidad, además, podrán desgravar hasta un 50% del impuesto de sociedades por los alimentos que donen (que por ley, también, quedarán exentos de IVA).
Además, se destacará el caso de dos empresas catalanas pioneras en este campo: TalKual, dedicada a comprar y comercializar frutas y verduras descartadas por la industria e Im-perfect, elaboradora de mermeladas y cremas de verduras, también a partir de frutas y hortalizas desechadas.
Arte ucraniano y SerratosaNoticias relacionadas
Los cuatro años de guerra en Ucrania, además de miles de muertos y heridos, están causando daños materiales y económicos muy difíciles de de cuantificar, entre ellos en el patrimonio cultural y artístico del país. En un intento de preservarlo, un grupo de jóvenes expertos ucranianos han ido tomando fotos y ortofotos de elementos del patrimonio cultural de su país, amenazado por los bombardeos, para construir gemelos digitales de los monumentos más expuestos, como por ejemplo la catedral de Kiev. El objetivo es tener una réplica virtual, por si las obras de arte resultan dañadas o destruidas. El suplemento dominical de EL PERIÓDICO ha hablado con estos jóvenes y a su iniciativa dedica su tema de portada.
Finalmente, el suplemento 'Activos' destaca la gran apuesta de Serratosa por las pymes. Esta saga empresarial fundó Valenciana de Cementos, una compañía histórica en las obras públicas y también ha desarrollado Zriser, un 'family office' especializado en la inversión y apoyo a pequeñas y medianas empresas industriales y tecnológicas.
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