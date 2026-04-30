Apuesta informativa
La gestión de los incendios forestales, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO abordará cómo se afronta la prevención, varios meses después de producirse los grandes fuegos que asolaron España
Bruselas pide más prevención ante incendios más grandes y destructivos que nunca
Los incendios forestales declarados en el verano de 2025, cuando se batió el récord de hectáreas anuales quemadas durante este siglo, pusieron en evidencia las asignaturas pendientes no solo en materia de extinción, sino más bien en el apartado de prevención. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo pondrá el foco qué se debe hacer en los bosques para evitar que los fuegos causen daños graves a bienes y personas.
En agosto pasado, los responsables políticos nacionales y autonómicos aseguraron que se debía mejorar la coordinación y también acelerar las medidas para realizar una gestión forestal que contribuyera a reducir consecuencias graves, tras el paso de las llamas. Sin embargo, nueve meses después, los expertos consultados señalan que España sigue anclada en una "mentalidad reactiva", en esta materia, en el sentido de que el sistema actual está pensado más en apagar fuegos que en realizar acciones verdaderamente preventivas.
Barcos abandonados y ApplebaumNoticias relacionadas
El suplemento Entender más ahonda, esta semana, en una problemática que se da en los puertos deportivos, donde cada cada vez se abandonan más barcos. Propietarios con dificultades económicas o sin relevo generacional eluden retirar sus viejas embarcaciones por el alto coste que eso supone, además de meses de trámites burocráticos. Pero ese abandono genera riesgos para los recintos y el resto de la flota. Ante ello, el sector náutico catalán y las distintas administraciones están en busca de soluciones.
Finalmente, en el suplemento 'Activos' hay que destacar una entrevista con Anne Applebaum, periodista, historiadora y analista geopolítica especializada en Rusia y Europa Central, que participará en el tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo, que Prensa Ibérica celebrará en junio, en Barcelona. Applebaum señala, entre otros aspectos, que la UE debe buscar su propia soberanía, ante un mundo tan hostil como el actual.
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