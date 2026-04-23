El problema de la vivienda, Tema del Domingo

10/09/2024 Viviendas en construcción, a 10 de septiembre de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid alcanzará a lo largo de la presente legislatura la cifra de 10.500 nuevas viviendas de alquiler a precio asequible de su Plan Vive. El Gobierno madrileño trabaja en un paquete de medidas donde se incluye este Plan Vive, que permitirá, con la edificación de estos inmuebles, mover una inversión privada de 1.250 millones de euros ECONOMIA Ricardo Rubio - Europa Press

Según estimaciones realizadas por diferentes gabinetes de estudios, como el elaborado por CaixaBank Research, el mercado inmobiliario en España acumula un déficit de más de 730.000 viviendas, desde 2021, ante el crecimiento poblacional producido durante los últimos años. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará las causas de este desajuste estructural, que no ha podido paliarse con la construcción de obra nueva y que apunta a crecer hasta las 900.000 unidades residenciales al final de esta década. Un déficit, además, que tiene una localización concreta, como son las provincias del litoral mediterráneo y el área de Madrid.

Además, también se podrá el foco en las posibles soluciones que se ofrecen a aquellos ciudadanos que, a la hora de comprar una vivienda, no tienen ahorros para adquirirla. Y en cuáles son las claves para poder acceder a una hipoteca en 2026.

Sudán y bolsas

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Eclipsada por otros conflictos internacionales de mayor calado geoestratégico, la guerra civil de Sudán, que acaba de entrar en su cuarto año, es la mayor catástrofe humanitaria de las últimas décadas. Por ello, 'Entender más' pone el ojo en este conflicto. En lo que va de año, se ha intensificado el uso de drones contra la población civil y la violencia sexual contra mujeres y niñas se sigue utilizando como arma de guerra. Se calcula que un total de 600 refugiados sudaneses han llegado a España en este 2026 y sus relatos incluyen secuestros, extorsiones y traumas. El suplemento dominical de EL PERIÓDICO hablará con algunos de ellos.

Finalmente, el suplemento 'Activos' se fijará en la paradójica situación actual de los mercados, que han batido récords históricos (caso del norteamericano SP500) pese a estar inmersos en dos guerras como las de Irán y Ucrania. Según diversos analistas, las bolsas habrían "pasado página" de los conflictos actuales y se estarían posicionando para el día después, una situación que puede ser aprovechada por el pequeño inversor.