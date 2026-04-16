¿Cómo densificar bien Catalunya?, Tema del Domingo

Vista general de viviendas en Barcelona. / Jordi Otix

Hace unas semanas, en una entrevista con EL PERIÓDICO, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, habló de la necesidad de cambiar el paradigma urbanístico de Catalunya y "densificar tanto como podamos". En ese sentido, la edición impresa de este domingo analizará, con la ayuda de diferentes expertos en la materia, si es posible transitar hacia un modelo de construcción residencial más denso. También se comparará la situación con ciudades de otras partes del mundo caracterizadas por su densidad, sin dejar de lado la realidad de cuál es el margen real de densificación que permiten la segunda y tercera corona metropolitanas de Barcelona, ante una capital catalana con poco espacio para crecer.

Chernóbil y hoteleras

El próximo día 26 se cumplen 40 años del accidente de Chernóbil. Coincidiendo con este aniversario, en el suplemento 'Entender más' se abordará aquel siniestro, el más grave de la historia de la energía atómica, que supuso un cambio definitivo en la forma de relacionarnos con esta fuente de generación eléctrica. No tanto por las lecciones técnicas que se aprendieron de aquel suceso, que fueron pocas dada la particularidad de la central ucraniana -su obsoleto diseño tenía poco que ver con el de la mayoría de plantas nucleares del resto del mundo-, como por el impacto que aquel evento causó en la población.

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Chernóbil permitió poner nombre, relato y víctimas a la amenaza nuclear -en los primeros días murió medio centenar de personas, pero la OMS estima que, con el paso de los años, acabaron falleciendo 4.000 personas como consecuencia de los efectos de la radiación-, y a partir de entonces ganaron fuerza en muchos países los discursos contrarios al uso de esta fuente de energía.

Finalmente, 'Activos' abordará la redefinición de estrategias de las grandes cadenas hoteleras, que buscan crecer centrándose en la gestión, dejando la compra de inmuebles para los fondos.