EL PERIÓDICO de Rosalía, Tema del Domingo

Rosalía durante el Lux Tour

Ante los inminentes conciertos de la artista de Sant Esteve Sesrovires en el Palau Sant Jordi de Barcelona, una cantante con grandes raíces locales y un enorme impacto internacional, la edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo reflejará distintos aspectos que rodean a Rosalía. Así, se abordará su influencia en el panorama musical de varios países europeos y de qué manera ha logrado entrar en el 'star system' estadounidense o cómo se ha convertido en una artista transversal, políticamente hablando, hasta el punto que diferentes políticos catalanes han confirmado su presencia en alguna de las cuatro actuaciones previstas de la cantante. Sin olvidar alguna referencia a cuánto dinero dedican los jóvenes, para poder asistir a conciertos de estrellas internacionales,.

También se abordará en profundidad el bagaje artístico-cultural de Rosalía: qué salas la hicieron crecer musicalmente, cuáles son los colaboradores principales de la gira 'Lux', qué sitios frecuenta para hacer sus videoclips, quiénes son sus estilistas y hasta qué restaurantes frecuenta habitualmente, cuando está en la capital catalana. Pero el fenómeno que rodea a la cantante trasciende el impacto meramente musical y ha llegado hasta las aulas estudiantiles, hasta el punto que, en algunos centros, se utiliza su éxito artístico para trabajar el empoderamiento, las relaciones personales y la disciplina. Y tampoco se olvidará, desde el punto de vista deportivo, su estrecha vinculación con el F.C. Barcelona.

Orbán e Indra

Por otra parte, Entender Más pondrá el foco este domingo en un problema que ha tenido la Unión Europea durante los últimos 16 años y que se llama Viktor Orbán. El primer ministro ultraderechista de Hungría ha violado de forma sistemática grandes consensos europeos sobre el Estado de derecho o el apoyo a Ucrania, entre otras cuestiones. Ahora, ese problema podría terminar si, como apuntan todos los sondeos, pierde las elecciones del próximo día 12 frente al opositor de centroderecha Péter Magyar.

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El suplemento dominical analizará a fondo la importancia de estos comicios y lo hará de la mano de dos expertos, Ferenc Németh y Ferenc Laczó, quiénes advierten que el proyecto europeo no puede esperar un giro de 180 grados ni inmediato si Magyar acaba llegando al poder. Con toda probabilidad, su política sería más proeuropea, pero necesitará tiempo y margen de negociación para llevar adelante ese cambio.

Finalmente, Activos abordará cómo será la Indra que espera a su nuevo presidente, el manresano Ángel Simón, que fue con anterioridad máximo responsable del Grupo Agbar y consejero delegado de CriteriaCaixa. La empresa tecnológica y de defensa, controlada en un 28% por el Estado, aborda una nueva fase con un plan estratégico y el objetivo de consolidar el crecimiento y buscar más alianzas. Además, un grupo de expertos convocados por el suplemento de Prensa Ibérica analizarán cómo las ciudades inteligentes han pasado de la teoría a la práctica, ya que la movilidad, los datos y la sostenibilidad han transformado su funcionamiento de manera efectiva.