Un mes de guerra en Irán, Tema del Domingo

Manifestantes ondean banderas iraníes mientras en una manifestación en apoyo del nuevo líder supremo en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán. / Iranian Supreme Leader's Office/ DPA

El pasado 28 de febrero, una operación conjunta de Estados Unidos e Israel desencadenó la guerra contra el régimen iraní, quien ese mismo día perdió a su máxima autoridad religiosa, el ayatolá Ali Jameneí. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo hará balance del primer mes de conflicto en Oriente Medio, cómo se ha ido extendiendo entre los diferentes países de la región y de qué manera puede acabar reconfigurándola. En ese sentido, se pondrá el foco en que, pese a los repetidos ataques israelonorteamericanos contra las autoridades del régimen, este no ha caído y cada nuevo sustituto de los fallecidos es más duro que el anterior. Además, tratará de ponerse luz a los objetivos que persigue la administración Trump en la zona (que no tienen por qué coincidir con los de Israel) y qué consecuencias económicas está teniendo la guerra a nivel global, especialmente en cuanto a su posible afectación en precios y salarios.

Cuba y Forestalia

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Por otra parte, el suplemento Entender más se centrará en la difícil situación que atraviesa Cuba. La isla caribeña pasa por el peor momento de su historia reciente, inmersa en una grave crisis económica y social y bajo la amenaza de una intervención estadounidense que ponga fin al régimen que ha conducido los destinos del país desde 1959. Aquel año triunfó una gesta revolucionaria con un proyecto de sociedad igualitaria que naufraga hoy entre apagones, escasez, pobreza, represión política y desencanto. El suplemento dominical de EL PERIÓDICO analizará a fondo, en su tema de portada, lo que ha pasado a lo largo de estas décadas para explicar cómo se ha llegado a complicado momento actual.

Finalmente, la revista Activos apuntará el caso de Forestalia, empresa aragonesa que había liderado el despliegue de las energías verdes en España pero que, ahora, atraviesa uno de sus momentos mas críticos, al hallarse inmersa en una investigación judicial. Y también informará de las últimas novedades de la campaña de la Renta de este año, que arranca el próximo 8 de abril.