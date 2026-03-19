10 años de la muerte de Cruyff, Tema del Domingo

Johan Cruyff fotografiado en la sede de su fundación en noviembre de 2009 / JORDI COTRINA

El próximo día 24 se cumplen 10 años de la muerte de Johan Cruyff, jugador del Barça entre 1973 y 1978 y entrenador del equipo azulgrana de 1988 a 1996, período en el que el club logró su primera Copa de Europa, en la final de Wembley de 1992. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará la trascendencia del que fue uno de los mitos del fútbol mundial, liderando a la Naranja Mecánica holandesa en los años 70. En ese sentido, también se destacará cuál ha sido la evolución táctica del "cruyffismo", cómo pervive y cómo se ha adaptado al fútbol actual. También se incluirá una entrevista a Jorge Valdano y, además, junto al ejemplar de EL PERIÓDICO podrá adquirirse la revista 'Líbero', que publica el número especial 'Cruyffismo o barbarie'.

Rusia y Binter

Noticias relacionadas

La actual guerra de Irán tiene muchas derivadas y el suplemento Entender Más analiza en profundidad las consecuencias que tiene en Rusia. En un monento en que la economía rusa empieza a hacer aguas, Trump concede a Putin un balón de oxígeno con el alivio de las sanciones internacionales impuestas tras la invasión de Ucrania. El país logrará ingresar 5.000 millones de dólares extra a final de mes para su maquinaria de guerra en Ucrania pero los ciudadanos de a pie, asediados por la inflación y el nulo crecimiento económico, apenas notarán la mejora en sus vidas. El levantamiento temporal de sanciones tendrá un efecto limitado en la tendencia descendente de las finanzas del Estado ruso y los déficits que acumula el país, tras cuatro años de guerra.

Finamente, el suplemento 'Activos' pondrá el foco en la aerolínea Binter, que controla los vuelos interinsulares canarios y que ahora aspira a seguir creciendo con un aumento de sus rutas a la Península y volviendo a otros destinos del continente europeo, con la voluntad de vender un mejor servicio.