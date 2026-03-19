Apuesta informativa
10 años de la muerte de Cruyff, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO abordará el legado futbolístico del genial jugador y entrenador del Barça, en el aniversario de su fallecimiento
Johan Cruyff fotografiado en la sede de su fundación en noviembre de 2009 /
El próximo día 24 se cumplen 10 años de la muerte de Johan Cruyff, jugador del Barça entre 1973 y 1978 y entrenador del equipo azulgrana de 1988 a 1996, período en el que el club logró su primera Copa de Europa, en la final de Wembley de 1992. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará la trascendencia del que fue uno de los mitos del fútbol mundial, liderando a la Naranja Mecánica holandesa en los años 70. En ese sentido, también se destacará cuál ha sido la evolución táctica del "cruyffismo", cómo pervive y cómo se ha adaptado al fútbol actual. También se incluirá una entrevista a Jorge Valdano y, además, junto al ejemplar de EL PERIÓDICO podrá adquirirse la revista 'Líbero', que publica el número especial 'Cruyffismo o barbarie'.
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Finamente, el suplemento 'Activos' pondrá el foco en la aerolínea Binter, que controla los vuelos interinsulares canarios y que ahora aspira a seguir creciendo con un aumento de sus rutas a la Península y volviendo a otros destinos del continente europeo, con la voluntad de vender un mejor servicio.
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