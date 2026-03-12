Irán, una guerra difícil para Trump, Tema del Domingo

Irán multiplica sus ataques contra los países del Golfo / Sepahnews / CONTACTO / EUROPA PRESS / VÍDEO: EL PERIÓDICO

Aunque el presidente de EEUU, Donald Trump, no deja de afirmar que los objetivos que se había trazado en la guerra contra Irán van por delante de lo previsto, lo cierto es que dos semanas después de su inicio el conflicto se le empieza a complicar. La edición impresa de EL PERIÓDICO pondrá el foco en las consecuencias políticas y económicas que se empiezan a vislumbrar: contra lo que esperaban los atacantes, el régimen iraní no se ha desmoronado y ha endurecido sus posiciones; además, el cierre del estratégico estrecho de Ormuz ha elevado el precio del petróleo, lo que puede tener un impacto económico en todo el mundo (si la guerra se alarga), con un aumento generalizado de la inflación y de los tipos de interés. De hecho, los consumidores en España ya han empezado a notar la subida del crudo a partir del encarecimiento de la gasolina y de productos básicos de la cesta de la compra, como la harina, las frutas o las verduras.

En el suplemento ‘Entender más’, se analiza el impacto que está teniendo la guerra de Irán en el lujoso sistema de vida y el modelo de negocio de los países del Golfo Pérsico. Los misiles y drones lanzados por Teherán sobre los estados árabes de la zona que albergan bases norteamericanas o que colaboran con Washington han conseguido escalar el conflicto y suponen una clara amenaza para países como Emiratos Árabes Unidos, Catar o Baréin, que en los últimos años se habían convertido en una auténtica meca para potentados 'expat' de todo el mundo, atraídos hacia ciudades como Dubai, Abu Dhabi o Doha por la seguridad, el alto nivel de vida y las facilidades fiscales que ofrecen.

Finalmente, el suplemento 'Activos' destacará la actividad de la empresa alicantina IRC, que empezó su negocio con la pesca y ahora produce tres cuartas partes de las mallas que defienden poblaciones e infraestructuras clave de Ucrania ante los ataques rusos.