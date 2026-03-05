Apuesta informativa
El conflicto de Irán, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO analizará las incógnitas abiertas tras el ataque de EEUU e Israel al régimen de Teherán
El pasado 28 de febrero un ataque conjunto de EEUU e Israel inició una operación militar en Irán, que ese mismo día acabó con la vida de la máxima autoridad religiosa del país, el ayatolá Alí Jamenei. La edición impresa de EL PERÓDICO de este domingo abordará los interrogantes que se abren con este conflicto bélico: ¿hay que prepararse para una guerra larga? ¿Se pueden repetir las experiencias vividas en Irak o en Siria? Al mismo tiempo, ¿podría estallar una guerra civil entre los defensores del régimen de la República Islámica y quienes se oponen?
También se pondrá el acento en cuáles son los objetivos del presidente de EEUU, Donald Trump, quien se ha pronunciado por un cronograma de "semanas" y que no defiende abiertamente un cambio de régimen, dejando esa opción "en manos de los iraníes". En todo caso, las operaciones llevadas a cabo por los estadounidenses en Venezuela y en Irán ya han tenido repercusiones en China, hasta no hace mucho uno de los principales compradores de crudo de ambos países.
Guerra e Inditex
Entender más también amplía el foco sobre la guerra en Irán. El suplemento dominical de EL PERIÓDICO analiza qué cambios han producido en Oriente Medio, históricamente, las intervenciones militares extranjeras, y qué panorama político han dejado como herencia. El suplemento también analiza las turbulencias provocadas en los mercados energéticos o la polémica sobre la actuación de determinadas casas de apuestas, que permiten elucubrar sobre bombardeos, asesinatos y otras tragedias con implicaciones morales.
Por otra parte, el suplemento Activos destaca la voluntad de transformación de Zara por parte de su matriz, Inditex. El gigante textil quiere renovar su buque insignia y abrir el resto de marcas al mundo, apoyándose en artistas como Bad Bunny para seguir creciendo.
