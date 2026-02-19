La vivienda de protección oficial, Tema del Domingo

BALEARES.-El Ibavi cede 15 VPO a Asuntos Sociales destinados a personas con una situación de especial vulnerabilidad

La crisis surgida a raíz de la adjudicación a funcionarios y cargos del PP de Alicante de más de una docena de viviendas de protección oficial (VPO por sus siglas) ha despertado las dudas en torno al modelo de estos inmuebles, cuya principal característica es que se venden o alquilan por debajo de los precios de mercado. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo pondrá el foco en una de las claves: la complicación normativa alrededor de un activo muy codiciado. Diferentes criterios económicos, nomenclatura, periodo de protección o forma de adjudicación son algunos de los problemas que afectan a un sistema donde las competencias recaen principalmente sobre las diecisiete comunidades autónomas, pero en las que los ayuntamientos y el Estado pueden influir o modificar su aplicación. El resultado acaba siendo una maraña de normas en las que es fácil perderse.

La guerra de los drones

El suplemento Entender Más abordará cómo la guerra que mantienen desde hace cuatro años ha convertido a Rusia y a Ucrania en potencias mundiales en materia de drones, cuya actividad acaba supliendo a los soldados en el campo de batalla. Así, hasta un millón de estos artefactos operan diariamente en acciones militares a lo largo de 1.500 kilómetros de frente. A los bombardeos rusos con artilugios voladores kamikaze en zonas urbanas les suceden las emboscadas ucranianas con robots de ataque a pelotones de soldados y a vehículos blindados.

Noticias relacionadas

El uso de máquinas no tripuladas, que comenzó como un recurso desesperado de la defensa ucraniana, supone ya algo similar para la historia de la guerra a lo que en su día supuso la llegada del avión o el despliegue de los carros de combate.

La revolución Revolut

Por su parte, el Suplemento Activos señala cómo este neobanco amenaza a la banca tradicional. Con seis millones de clientes en España y 70 millones a nivel mundial, la entidad británica ha basado su crecimiento en la adopción por parte del público más joven.