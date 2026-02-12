Apuesta informativa
Los objetivos energéticos para 2030, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO analizará si las propuestas del Gobierno en materia energética se pueden alcanzar en los próximos cuatro años
Parque eólico en España /
Hace casi año y medio, el Gobierno aprobó la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que sentaba las bases de la política energética de España de cara a alcanzar la neutralidad climática a largo plazo. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo se centrará en comprobar si los objetivos trazados tienen posibilidades de cumplirse en 2030 lo que, a la luz de las cifras existentes hasta ahora, no parece posible. Así, mientras en el terreno de la demanda de electricidad se preveía un crecimiento del 34% respecto a 2019, lo que dejaría la cifra en unos 350.000 GWh, en 2026 solo se han alcanzado los 255.000 GWh, tras crecer un 2,7% en el último año. En el caso de la energía eólica, por poner otro ejemplo, se preveían alcanzar 62 GW, cuando ahora se registran unos 32 GW, mientras desde el sector se señala que es muy complicado doblar esa cifra en cuatro años.
Madres de Gaza
Entender más abre esta semana con un reportaje sobre la difícil situación de las madres en Gaza. Este mes se han publicado dos informes al respecto, uno israelí y otro estadounidense, que subrayan que hay madres desnutridas, bebés con bajo peso y mujeres embarazadas que son forzadas a compartir camas de hospital en la Franja.Noticias relacionadas
El suplemento dominical de EL PERIÓDICO aborda cómo la guerra ha colapsado el sistema sanitario en el enclave palestino, y una de las consecuencias es que las bombas se han cebado con la atención materna y neonatal. Activistas en defensa de la justicia reproductiva denuncian que Israel quiere asegurarse de impedir la reproducción del pueblo gazatí, con el desmantelamiento de los bancos de semen y los asesinatos de comadronas.
Oficios
Por otra parte, el suplemento 'Activos' abordará el impacto de la IA en el mercado laboral: mientras uno de cada cuatro empleados siente que esta herramienta amenaza su puesto de trabajo, lampistas, albañiles, cocineros y otros oficios tradicionales apuntan a ser los que mejor resistirán la irrupción de este tecnología.
- Decisión polémica Protecció Civil justifica la suspensión de clases porque el episodio de viento se prevé "excepcional" y envía una alerta
- Previsión meteorológica Mientras Nils sigue encendiendo las alertas, la Aemet ya advierte de la llegada de la borrasca Oriana a partir del viernes
- ENERGÍA El Gobierno endurece las medidas para echar a las eléctricas ‘fantasma’ del mercado de la luz
- Estudio científico Un medicamento antiepiléptico común puede prevenir la formación de las 'placas' que causan el alzhéimer: "Su uso podría reducir el riesgo"
- Con agua de Rialb La Generalitat inicia el llenado del embalse de L'Albagés, el último gran pantano construido en Catalunya
- Turismo Odyssey Hotel Group quiere alcanzar los ocho hoteles en España en 2028
- Al minuto Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones
- Directo Atletico de Madrid – Barça, hoy en directo: última hora de las semifinales de la Copa del Rey
- Sector Kia prevé alcanzar las 65.000 unidades en 2026 impulsada por su ofensiva de producto
- El trasluz Si no quieres morirte hoy, vete al museo