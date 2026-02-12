Los objetivos energéticos para 2030, Tema del Domingo

Parque eólico en España / Efe

Hace casi año y medio, el Gobierno aprobó la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que sentaba las bases de la política energética de España de cara a alcanzar la neutralidad climática a largo plazo. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo se centrará en comprobar si los objetivos trazados tienen posibilidades de cumplirse en 2030 lo que, a la luz de las cifras existentes hasta ahora, no parece posible. Así, mientras en el terreno de la demanda de electricidad se preveía un crecimiento del 34% respecto a 2019, lo que dejaría la cifra en unos 350.000 GWh, en 2026 solo se han alcanzado los 255.000 GWh, tras crecer un 2,7% en el último año. En el caso de la energía eólica, por poner otro ejemplo, se preveían alcanzar 62 GW, cuando ahora se registran unos 32 GW, mientras desde el sector se señala que es muy complicado doblar esa cifra en cuatro años.

Madres de Gaza

Entender más abre esta semana con un reportaje sobre la difícil situación de las madres en Gaza. Este mes se han publicado dos informes al respecto, uno israelí y otro estadounidense, que subrayan que hay madres desnutridas, bebés con bajo peso y mujeres embarazadas que son forzadas a compartir camas de hospital en la Franja.

Noticias relacionadas

El suplemento dominical de EL PERIÓDICO aborda cómo la guerra ha colapsado el sistema sanitario en el enclave palestino, y una de las consecuencias es que las bombas se han cebado con la atención materna y neonatal. Activistas en defensa de la justicia reproductiva denuncian que Israel quiere asegurarse de impedir la reproducción del pueblo gazatí, con el desmantelamiento de los bancos de semen y los asesinatos de comadronas.

Oficios

Por otra parte, el suplemento 'Activos' abordará el impacto de la IA en el mercado laboral: mientras uno de cada cuatro empleados siente que esta herramienta amenaza su puesto de trabajo, lampistas, albañiles, cocineros y otros oficios tradicionales apuntan a ser los que mejor resistirán la irrupción de este tecnología.