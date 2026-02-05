Los inmigrantes de la regularización, Tema del Domingo

Colas en la consulado de Pakistán en Barcelona para conseguir documentación para la regularización

A raíz del proceso de regularización impulsado desde el Gobierno, la edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo abordará cómo es la población afectada por esta medida. Así, las estimaciones sobre cuántas personas podrán acogerse a la regularización varían, ya que no hay datos excesivamente fiables. Distintas entidades hablan de unas 500.000 personas y gabinetes como Funcas las elevan hasta 850.000. El retrato robot es una mujer, de origen latinoamericano que ya tiene vínculos y una red social aquí. La mayoría ya están trabajando en el mercado irregular, principalmente en las actividades donde hoy ya hay mayor peso de los migrantes, como son la hostelería, los transportes, el cuidado de las personas y la construcción. La regularización supondrá una mejora de sus condiciones, aunque no está claro que todas las personas que tengan derecho a regularizarse acaben aflorando en la economía formal, ya que se estima que una parte seguirá en la economía sumergida.

Caída de la natalidad

El suplemento ‘Entender más’ se hace una pregunta con resonancias distópicas, pero que evoca un escenario cada vez más probable: ¿nos encaminamos hacia un mundo sin niños? El planteamiento responde a la vertiginosa caída de los índices de natalidad que se está dando en los últimos años en multitud de regiones de todo el mundo. La escasez de nacimientos era algo que hasta ahora solo afectaba a sociedades avanzadas, pero en la última década se ha empezado a dar también, y de manera acelerada, en regiones en vías de desarrollo. En enero de 2026, la natalidad de Latinoamérica cayó ya por debajo de la de Estados Unidos. Actualmente, dos tercios de la población mundial vive en países con índices de fertilidad inferiores a la tasa de reemplazo, que es de 2,1 hijos por mujer en sociedades desarrolladas, y 2,3 en las que están en vías de desarrollo. Por debajo de ese nivel, los países pierden población y, en consecuencia, pueden entrar en crisis económica.

Naranjas de Brasil

Por otra parte, el suplemento 'Activos' destaca que el reciente acuerdo de libre comercio alcanzado entre la Unión Europea y los países del Mercosur facilita la entrada en el mercado continental de las naranjas de Brasil, un producto que puede amenazar la competitividad de los cítricos españoles.