Apuesta informativa
Radiografía de la AP-7, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO abordará el deterioro de la principal arteria viaria del Mediterráneo
Trafico en la AP7 a la altura de Martorell, el 1 de agosto de 2025 /
El derrumbe de un muro de la autopista AP-7 al paso de un tren de Rodalies en Gelida, que provocó la muerte de un maquinista, ha puesto de actualidad el estado de la segunda vía terrestre más larga de España. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará las causas del deterioro de esta trascendental red viaria, que ha provocado un accidente mortal ferroviario por primera vez en la historia.
Así, la supresión de los peajes apunta a ser la clave por la que se ha reducido la inversión en mantenimiento de la autopista, que anteriormente corría a cargo de las empresas encargadas de su explotación. La gratuidad hace que los camiones pasen de circular por la carretera nacional a hacerlo por AP-7, lo que ha dañado la infraestructura de manera remarcable, sin que se hayan reparado los 'puntos negros' a través del sistema de mantenimiento actual.
OTANNoticias relacionadas
¿Cuál es el futuro de la OTAN? Esta es la pregunta a la que intenta responder, con ayuda de varios expertos y militares, el suplemento Entender más de esta semana. Aunque Donald Trump ha aparcado, por el momento, la idea de tomar Groenlandia por la fuerza, sus amenazas han caído como un terremoto en el seno de una organización cuya piedra angular era la defensa mutua entre aliados. El abandono que los socios europeos empezaron a percibir por parte de Estados Unidos desde el inicio de la actual administración lo ven ahora como una hostilidad abierta y la quiebra de la confianza es absoluta. En este escenario imprevisible y en un entorno internacional inestable, no parece que la Alianza Atlántica pueda sostenerse como hasta ahora, con la defensa de Europa subrogada a Estados Unidos.
Petróleo y gas de Trump
Por su parte, el suplemento 'Activos' destacará que, en plena tensión estratégica y comercial de Europa con la administración dirigida por Donald Trump, Estados Unidos ha reforzado su papel como principal proveedor de crudo de la economía española y segundo mayor suministrador de gas.
