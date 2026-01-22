¿Qué pasa con los trenes en España?, Tema del Domingo

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba. Grúas y maquinaria pesada retiran vagones / Manuel Murillo Martínez / COR

Como consecuencia de los trágicos accidentes en Adamuz y Gelida surgen interrogantes sobre la situación actual de la infraestructura ferroviaria en España. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo abordará si se está invirtiendo de manera suficiente y sostenida en la red peninsular en un momento en el que, por poner el ejemplo de la alta velocidad, discurren más trenes que nunca (al existir tres operadoras en paralelo) en unos raíles sometidos a unas condiciones climatológicas que cada vez son más extremas. Además, se pondrá el foco en las incidencias técnicas de Adif: de qué tipo son, cuántas se suelen notificar y cómo se resuelven. Sin olvidar que el caos permanente en Rodalies pone en entredicho la acción del Govern que, pese a asegurar que está centrado en la gestión, sigue pendiente del traspaso competencial comprometido con el Gobierno central.

Empoderamiento femenino

Esta semana, en 'Entender más', el suplemento dominical de EL PERIÓDICO, se analiza un fenómeno relacionado con el empoderamiento femenino y sus relaciones afectivas. Lo estudia a fondo el psicólogo barcelonés Antoni Bolinches en su reciente libro 'El síndrome de las supermujeres', en el que expone que el éxito profesional tiene consecuencias divergentes en hombres y mujeres en el campo amoroso: así como a ellos les vuelve atractivos y les facilita las opciones para tener relaciones, a ellas les dificulta el empeño de encontrar pareja. La consecuencia de esta paradoja es que cada vez hay más mujeres que triunfan en sus carreras pero que están solas en contra de sus deseos. Y esto es así por un doble motivo: los varones llamados a ser sus 'partenaires' por 'status' socioeconómico son estadísticamente menos, y estos, mayoritariamente, prefieren estar con mujeres "menos poderosas" porque "se sienten intimidados" ante una mujer empoderada.

Seis mujeres de distintas edades y perfiles, pero que han triunfado en sus carreras, corroboran con sus testimonios el diagnóstico que hace Bolinches sobre este fenómeno, aunque con matices: coinciden en que muchos hombres deben abandonar el viejo cliché que les hacía creerse depositarios del poder en las relaciones, pero también reconocen que las mujeres poderosas deben adaptarse a este nuevo panorama y hacer esfuerzos para "ponérselo más fácil" a los varones.

Criptomonedas

Por su parte, el suplemento Activos destacará cómo se presenta este año para la industria de las criptomonedas, que deben hacer frente a la incertidumbre creada por un entorno geopolítico complicado y a una creciente actividad regulatoria, especialmente en Estados Unidos.