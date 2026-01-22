Apuesta informativa
¿Qué pasa con los trenes en España?, Tema del Domingo
A raíz de los accidentes en Adamuz y Gelida, EL PERIÓDICO abordará cuál es el estado del transporte ferroviario en España desde diferentes perspectivas
Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba. Grúas y maquinaria pesada retiran vagones /
Como consecuencia de los trágicos accidentes en Adamuz y Gelida surgen interrogantes sobre la situación actual de la infraestructura ferroviaria en España. La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo abordará si se está invirtiendo de manera suficiente y sostenida en la red peninsular en un momento en el que, por poner el ejemplo de la alta velocidad, discurren más trenes que nunca (al existir tres operadoras en paralelo) en unos raíles sometidos a unas condiciones climatológicas que cada vez son más extremas. Además, se pondrá el foco en las incidencias técnicas de Adif: de qué tipo son, cuántas se suelen notificar y cómo se resuelven. Sin olvidar que el caos permanente en Rodalies pone en entredicho la acción del Govern que, pese a asegurar que está centrado en la gestión, sigue pendiente del traspaso competencial comprometido con el Gobierno central.
Empoderamiento femenino
Esta semana, en 'Entender más', el suplemento dominical de EL PERIÓDICO, se analiza un fenómeno relacionado con el empoderamiento femenino y sus relaciones afectivas. Lo estudia a fondo el psicólogo barcelonés Antoni Bolinches en su reciente libro 'El síndrome de las supermujeres', en el que expone que el éxito profesional tiene consecuencias divergentes en hombres y mujeres en el campo amoroso: así como a ellos les vuelve atractivos y les facilita las opciones para tener relaciones, a ellas les dificulta el empeño de encontrar pareja. La consecuencia de esta paradoja es que cada vez hay más mujeres que triunfan en sus carreras pero que están solas en contra de sus deseos. Y esto es así por un doble motivo: los varones llamados a ser sus 'partenaires' por 'status' socioeconómico son estadísticamente menos, y estos, mayoritariamente, prefieren estar con mujeres "menos poderosas" porque "se sienten intimidados" ante una mujer empoderada.Noticias relacionadas
Seis mujeres de distintas edades y perfiles, pero que han triunfado en sus carreras, corroboran con sus testimonios el diagnóstico que hace Bolinches sobre este fenómeno, aunque con matices: coinciden en que muchos hombres deben abandonar el viejo cliché que les hacía creerse depositarios del poder en las relaciones, pero también reconocen que las mujeres poderosas deben adaptarse a este nuevo panorama y hacer esfuerzos para "ponérselo más fácil" a los varones.
Criptomonedas
Por su parte, el suplemento Activos destacará cómo se presenta este año para la industria de las criptomonedas, que deben hacer frente a la incertidumbre creada por un entorno geopolítico complicado y a una creciente actividad regulatoria, especialmente en Estados Unidos.
- Tragedia ferroviaria Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista sobre el choque de trenes en Adamuz (Córdoba) y el "enganchón"
- Nuevo accidente ferroviario Seis heridos en el choque de un tren de pasajeros contra una grúa en Cartagena
- Pensiones Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Más de 7.800 entrevistas Uno de cada cuatro vecinos de la Barcelona metropolitana declara haber sufrido algún delito en 2024
- Caos en Rodalies El Govern pidió a Adif que comunicara por carta que las vías eran seguras para presionar a Renfe y evitar el colapso
- Trenes Adif baja la velocidad de la línea que pasa por Angrois tras los avisos de maquinistas por "defectos" en la vía
- Accidente de tren Juanma Moreno cierra el plan de emergencia de Adamuz: "Salvaron vidas en pleno caos y lo dieron todo por extraer cadáveres entre hierros y tierra"
- Accidente ferroviario Juanma Moreno acalla el ruido de Ayuso y Génova: "Permítanme que me dedique a lo importante"
- CESIÓN TEMPORAL El biombo oriental que Dalí pintó con 19 años ve la luz: el Museo Reina Sofía lo ha restaurado para exhibirlo en su Figueres natal
- Refuerzo por carretera La Generalitat fleta 100 autobuses para garantizar la movilidad de los usuarios afectados por la suspensión de Rodalies