Apuesta informativa
Un año de Trump, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO hará balance de los primeros doce meses en la Casa Blanca del presidente norteamericano, en su segundo mandato
Trump responde al primer ministro de Groenlandia: “No sé quien es, pero eso va a ser un gran problema para él” /
El próximo martes se cumple el primer año desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cargo que ya ocupó entre 2017 y 2021. Por ello, la edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará cuál ha sido el impacto de los primeros meses de este mandato, tanto desde el punto de vista interno (donde algunos analistas concluyen que existe una amenaza real al funcionamiento de la democracia estadounidense, a raíz de la dura política inmigratoria emprendida por la administración republicana o a partir de la persecución de aquellos que difieren de la forma de pensar de Trump) como a nivel externo (en un mundo que asiste perplejo a los bandazos del presidente estadounidense, con políticas arancelarias que buscan castigar las importaciones, desprecio a los aliados europeos, capturas de mandatarios a cambio de petróleo o amenazas de anexiones por las buenas o por las malas, como sucede ahora con la estratégica Groenlandia). También se pondrá el foco en las elecciones de medio mandato, previstas para el mes de noviembre, donde una pérdida de mayoría de los republicanos podría abrir un proceso de destitución o 'impeachment' contra Trump.
Ley antitabacoNoticias relacionadas
'Entender más' aprovecha que se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la ley antitabaco más importante de la historia de España, en enero de 2006, para hacer una radiografía de la situación actual. El suplemento dominical de EL PERIÓDICO aborda el tabaquismo desde tres perspectivas: la sanitaria, la económica y la normativa, que está de nuevo en el centro de la polémica por la voluntad del Gobierno de aprobar una nueva norma que endurece las condiciones para fumar en los espacios exteriores de bares y restaurantes.
La publicación aborda también otros asuntos, como la proliferación de colonos israelíes en territorio palestino (muchas veces condicionada por motivos económicos, además de ideológicos), o las características de las emisiones de gases de la aviación.
- Ayudas económicas a las familias El Gobierno facilita una ayuda de 600 euros por cada menor a su cargo: requisitos y plazos
- Análisis Cuatro meses después de abrirse el juicio oral contra la pareja de Ayuso faltan los escritos de las defensas para elevar la causa a la Audiencia
- Del siglo XIX Las grúas empiezan a derribar las últimas casas de los militares de la Ciutadella que quedaban en pie en Barcelona
- Sentencia del Supremo El Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio
- Banco de tierras Sánchez anuncia la cesión de 17.000 fincas rústicas del Estado para jóvenes agricultores
- La salida de Maduro del poder La Casa Blanca pondera a Delcy Rodríguez mientras Trump recibe a María Corina Machado
- Zodiaco El horóscopo de mañana, viernes 16 de enero: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco
- Al minuto Efecto Trump, hoy en directo: Tensiones en Irán, Venezuela y Groenlandia
- Juicio en Reino Unido El príncipe Enrique de Inglaterra lanza su última batalla contra los tabloides británicos con la demanda contra el 'Daily Mail'
- Ciclismo Escocia, Inglaterra y Gales tomarán en 2027 el relevo de Barcelona como salida del Tour