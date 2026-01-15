Un año de Trump, Tema del Domingo

Trump responde al primer ministro de Groenlandia: “No sé quien es, pero eso va a ser un gran problema para él” / PI STUDIO

El próximo martes se cumple el primer año desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, cargo que ya ocupó entre 2017 y 2021. Por ello, la edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará cuál ha sido el impacto de los primeros meses de este mandato, tanto desde el punto de vista interno (donde algunos analistas concluyen que existe una amenaza real al funcionamiento de la democracia estadounidense, a raíz de la dura política inmigratoria emprendida por la administración republicana o a partir de la persecución de aquellos que difieren de la forma de pensar de Trump) como a nivel externo (en un mundo que asiste perplejo a los bandazos del presidente estadounidense, con políticas arancelarias que buscan castigar las importaciones, desprecio a los aliados europeos, capturas de mandatarios a cambio de petróleo o amenazas de anexiones por las buenas o por las malas, como sucede ahora con la estratégica Groenlandia). También se pondrá el foco en las elecciones de medio mandato, previstas para el mes de noviembre, donde una pérdida de mayoría de los republicanos podría abrir un proceso de destitución o 'impeachment' contra Trump.

Ley antitabaco

Noticias relacionadas

'Entender más' aprovecha que se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la ley antitabaco más importante de la historia de España, en enero de 2006, para hacer una radiografía de la situación actual. El suplemento dominical de EL PERIÓDICO aborda el tabaquismo desde tres perspectivas: la sanitaria, la económica y la normativa, que está de nuevo en el centro de la polémica por la voluntad del Gobierno de aprobar una nueva norma que endurece las condiciones para fumar en los espacios exteriores de bares y restaurantes.

La publicación aborda también otros asuntos, como la proliferación de colonos israelíes en territorio palestino (muchas veces condicionada por motivos económicos, además de ideológicos), o las características de las emisiones de gases de la aviación.