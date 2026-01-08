Apuesta informativa
La inmigración, de cerca, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO comienza una serie en la que da voz a los alcaldes catalanes ante el reto de integrar a los extranjeros
Inmigrantes guardan la cola en la Oficina de Extranjería de la calle Pradillo de Madrid este martes. / JOSÉ LUIS ROCA
EL PERIÓDICO abordará los retos de gestionar la inmigración desde el punto de vista de los ayuntamientos, las administraciones que deben responder en primera línea a las necesidades de servicios sociales, educativos y sanitarios cuya prestación no es obligatoria y, en ocasiones, van más allá de sus competencias. Los limitados recursos con los que cuentan las finanzas locales para hacer frente a estas realidades convierten su gestión en una misión imposible.
Por ello, en la edición impresa de este domingo se inicia un conjunto de entrevistas y reportajes en cinco ciudades catalanas (Vic, Mataró, Amposta, Sant Cugat del Vallès y El Vendrell) para radiografiar sus principales desafíos y dar voz a los alcaldes, para que expongan sus inquietudes y reivindicaciones. Los primeros entrevistados son el alcalde de Vic, Albert Castells y David Bote, primer edil de Mataró quienes, más allá de sus distintas aproximaciones, coinciden en la necesidad de recibir financiación para que el incremento de gasto público al que hacen frente pueda ser abordado, mientras que también exponen la urgencia de afrontar este tema sin apriorismos ni trincheras ideológicas.
Comunidad venezolana
Esta semana, en el suplemento dominical 'Entender más' tomaremos el pulso a la comunidad migrante venezolana en España, en este momento tan delicado que vive su país.
Para plantear este debate, EL PERIÓDICO ha vuelto a contactar con los venezolanos y venezolanas que participaron en el reportaje que publicamos en septiembre de 2024 tras las elecciones de julio de ese año, que fueron tachadas de "robo" por parte de la oposición al régimen chavista. La "ilusión y esperanza" que transmitían entonces los venezolanos residentes en España ante la "oportunidad de cambio" que habían brindado las elecciones, se ha transformado ahora en "alegría infinita" al comprobar que Nicolás Maduro ya no está en el poder. Así, aunque todos reconocen que la forma como se ha producido su derrocamiento no es la que hubieran deseado, coinciden en que el fin logrado justifica los medios empleados.
