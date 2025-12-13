Respuesta del club
Réplica del Barça al socio Aurelio Roca
Aficionados en las gradas del Camp Nou durante el Barça-Eintracht. /
En relación con la carta publicada por el señor Aurelio Roca, socio del Fútbol Club Barcelona, el día 12 de diciembre pasado, con el título en papel "El sistema de QR no funciona" y en web "Decepcionado por la mala funcionalidad del sistema QR del Barça y el trato recibido", el club quiere manifestar: el día 9 de diciembre pasado el Sr. Roca se dirigió a la Oficina de Atención al Barcelonista, derivado por el personal de la puerta 16, que había detectado que el abono presentado ya había sido validado unos minutos antes. Cabe recordar que todos los partidos de Champions League son considerados de alto riesgo y que el club desplegó un dispositivo especial para evitar la reventa y el acceso no autorizado al estadio.
Tanto en la puerta 16 como en la OAB, el Sr. Roca y sus compañeros, también socios, mostraron una actitud de falta de consideración hacia el personal del club, incluyendo agresiones verbales y amenazas de agresión física. No es cierto que no se le ofreciera al Sr. Roca la hoja de reclamaciones, ya que se le proporcionó en dos ocasiones (la primera la rompió y la lanzó a los trabajadores de la OAB). Finalmente, él y sus acompañantes tuvieron que ser expulsados de las instalaciones del FC Barcelona por parte del personal de seguridad del club cuando uno de los acompañantes del Sr. Roca acabó agrediendo físicamente al trabajador de la OAB que les estaba atendiendo.Noticias relacionadas
El Departamento de Seguridad del club ha elaborado el informe correspondiente para elevarlo a la Comisión de Disciplina del club, que estudiará el caso y aplicará las sanciones contempladas en los Estatutos.
El Club quiere dejar patente que comportamientos como estos no serán tolerados en ningún caso por nuestra entidad y tendrán las máximas consecuencias que establecen nuestros Estatutos.
- Seguridad vial La Guardia Civil avisa a los conductores: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Icono de ficción El rincón de Castelldefels que ya está en la historia de la televisión gracias a un 'hit' de Netflix
- Despido improcedente Despedido un profesor tras 20 años en un colegio privado por "una bajada del número de alumnos": el docente gana el juicio
- Día de la disfagia La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
- Entender más La copaternidad se abre paso: Tener un hijo con un 'amigo' y compartir la crianza
- Cuestión de Estado Frentes infinitos
- Negociaciones para el alto el fuego El enviado de EEUU se reunirá con Zelenski y dirigentes europeos en Berlín este fin de semana
- Goleada azulgrana (1-5) El Barça arrolla al Badalona para terminar el año por todo lo alto en la Liga F
- Sin Israel Eurovisión Junior 2025, en directo: Francia gana el certamen con la lenta balada 'Ce Monde' y España logra el quinto puesto con Gonzalo Pinillos
- Respuesta del club Réplica del Barça al socio Aurelio Roca