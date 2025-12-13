Réplica del Barça al socio Aurelio Roca

Aficionados en las gradas del Camp Nou durante el Barça-Eintracht. / Alejandro García / EFE

En relación con la carta publicada por el señor Aurelio Roca, socio del Fútbol Club Barcelona, el día 12 de diciembre pasado, con el título en papel "El sistema de QR no funciona" y en web "Decepcionado por la mala funcionalidad del sistema QR del Barça y el trato recibido", el club quiere manifestar: el día 9 de diciembre pasado el Sr. Roca se dirigió a la Oficina de Atención al Barcelonista, derivado por el personal de la puerta 16, que había detectado que el abono presentado ya había sido validado unos minutos antes. Cabe recordar que todos los partidos de Champions League son considerados de alto riesgo y que el club desplegó un dispositivo especial para evitar la reventa y el acceso no autorizado al estadio.

Tanto en la puerta 16 como en la OAB, el Sr. Roca y sus compañeros, también socios, mostraron una actitud de falta de consideración hacia el personal del club, incluyendo agresiones verbales y amenazas de agresión física. No es cierto que no se le ofreciera al Sr. Roca la hoja de reclamaciones, ya que se le proporcionó en dos ocasiones (la primera la rompió y la lanzó a los trabajadores de la OAB). Finalmente, él y sus acompañantes tuvieron que ser expulsados de las instalaciones del FC Barcelona por parte del personal de seguridad del club cuando uno de los acompañantes del Sr. Roca acabó agrediendo físicamente al trabajador de la OAB que les estaba atendiendo.

El Departamento de Seguridad del club ha elaborado el informe correspondiente para elevarlo a la Comisión de Disciplina del club, que estudiará el caso y aplicará las sanciones contempladas en los Estatutos.

El Club quiere dejar patente que comportamientos como estos no serán tolerados en ningún caso por nuestra entidad y tendrán las máximas consecuencias que establecen nuestros Estatutos.