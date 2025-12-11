EL PERIÓDICO de l'Hospitalet, Tema del Domingo

Diferentes imágenes de lHospitalet en el siglo XX. / Ajuntament de l'Hospitalet

Con motivo de los 100 años de la ciudad de l'Hospitalet de Llobregat, título que le fue otorgado por el rey Alfonso XIII el 15 de diciembre de 1925, la edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo abordará la realidad del segundo municipio catalán desde el conjunto de sus secciones.

Así, se pondrá el acento en la primera escuela de adultos creada en Catalunya, en la parroquia de Can Serra, en 1975, un momento en el que la localidad había vivido una fuerte oleada migratoria (procedente de otras partes de España) y cerca de un tercio de la población de la localidad era analfabeta. El relevo ha sido tomado ahora por la Escola de Vida del barrio de La Florida, un centro que busca fortalecer la cohesión social con cursos que cada año acogen a cerca de un millar de nuevos ciudadanos hospitalenses. Además, también se incluirán dos entrevistas con dos alcaldes de largo mandato al frente de la ciudad, como son Celestino Corbacho (1994-2008) y su sucesora, Núria Marín (2008-2024), que ofrecen puntos de vista diversos y complementarios sobre cuál ha sido la trayectoria socio-económica de la ciudad y cuáles son los retos pendientes, de cara a los próximos años.

Tampoco se olvidará cómo ha sido la evolución que ha experimentado l’Hospitalet a lo largo de este siglo desde el punto de vista de sus habitantes, a través de las vivencias de tres vecinos, pertenecientes a generaciones completamente diferentes. O la inclusión de un referente cultural de l'Hospitalet, como Salamandra, una sala que cumple 30 años y que ahora aborda una ampliación, en su histórico local de la Avinguda del Carrilet.

Móstoles

Por otra parte, coincidiendo con las páginas especiales que EL PERIÓDICO va a dedicar este domingo al municipio ribereño, en el suplemento dominical 'Entender más' se analiza la situación actual de Móstoles, localidad madrileña que comparte con la catalana su misma condición de segundo mayor núcleo urbano de su comunidad y el hecho de haber crecido de manera vertiginosa en las últimas décadas al amparo de una gran urbe, en su caso, Madrid.

Móstoles experimentó un desarrollo demográfico exponencial en los años 70 y 80 del siglo pasado (en el caso de l'Hospitalet, el gran aumento comenzó en los años 50 y 60), en los que pasó de los 2.800 habitantes que tenía a mediados de la década de 1960 a los 185.000 que sumaba en 1989, y se convirtió en la ciudad-dormitorio de Madrid por antonomasia.

Desde entonces, la localidad se ha dotado de muchos y buenos servicios –tiene tres hospitales, 38 colegios, 13 institutos, tres paradas de metro, dos de Cercanías y un campus universitario, el de la Universidad Rey Juan Carlos-, pero sus 217.000 vecinos actuales siguen dependiendo a diario de Madrid -seis de cada diez mostoleños en edad de trabajar tienen sus puestos en capital- y demandan “una ciudad para vivir, no solo para dormir”. A este deseo se suma su actual alcalde, Manuel Bautista, que les ha prometido nuevas instalaciones deportivas y culturales, así como un área comercial en el centro que cuente con un cine, del que hoy sigue careciendo la localidad a pesar de la gran población que alberga.