La campaña electoral en Extremadura, Tema del Domingo

Las fechas clave del adelanto electoral en Extremadura el próximo 21 de diciembre. / CARLOS GIL

Ante las inminentes elecciones extremeñas, EL PERIÓDICO se centrará en abordar el panorama preelectoral en esa comunidad autónoma, que abre un ciclo de comicios en España que probablemente se prolongará hasta 2027. Así, se analizarán las encuestas publicadas hasta el momento, en las que se apunta una victoria insuficiente del Partido Popular, encabezado por María Guardiola, quien para poder volver a gobernar necesitaría una alianza que se presume incómoda con la extrema derecha de Vox.

También se incidirá en que el reciente encarcelamiento del exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ha elevado el nerviosismo en las filas socialistas, que temen verse perjudicadas electoralmente por estos hechos. Además, también se abordará si el debate en torno al cierre de la central nuclear de Almaraz puede tener algún efecto entre los votantes extremeños.

Trump y el narco

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado esta semana con lanzar una invasión terrestre sobre Colombia y Venezuela, bajo el pretexto de acabar con el narcotráfico. Pero no se puede obviar que en los gobiernos de esos dos países están los izquierdistas Gustavo Petro y Nicolás Maduro y tampoco el largo historial de injerencias de Washington en la región durante el siglo pasado, con intervenciones militares y respaldando o directamente promoviendo golpes de Estado, que permitieron la llegada al poder de gobiernos afines. Buscando poner contexto a la actual tensión creciente, el suplemento dominical Entender más analizará con profundidad estas intervenciones en su tema de portada.