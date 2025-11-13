Apuesta informativa
Rosalía y el repunte de la religión entre los jóvenes, Tema del Domingo
El PERIÓDICO abordará el resurgir de la espiritualidad entre la juventud española
Com Rosalía ha convertit ‘Lux’ en un esdeveniment
El publicitado lanzamiento de 'Lux', el cuarto álbum de la cantante Rosalía, ha sido una de las últimas muestras de lo que se percibe como un resurgimiento de la religión. En ese sentido, EL PERIÓDICO analizará si es cierto que ha habido un aumento de la práctica religiosa por parte de los jóvenes españoles, un asunto que no acaba de ser corroborado por los diferentes estudios sociológicos que preguntan sobre la cuestión. Además de recabar el testimonio de distintos jóvenes católicos, también se incluirá una entrevista con el director general de Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas.
Aniversario de la muerte de FrancoNoticias relacionadas
En vísperas de que este jueves se cumplan 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, el suplemento Entender más dedica esta semana íntegramente sus páginas a recordar una efeméride que ha sido trascedental en la historia de España y que las páginas dominicales de EL PERIÓDICO lleva semanas analizando. Este domingo, de la mano de los distintos diarios del grupo Prensa Ibérica, el suplemento viaja a lugares emblemáticos de la memoria democrática y a otros que conservan vivas las huellas de la dictadura.
Las páginas especiales ofrecerán también una amplio retrato del dictador según lo que han escrito de él los historiadores y la impresión de representantes de la generaciones nacidas en los años 30, 40, 50, 60 y 70 sobre sus recuerdos de aquellos días, en que España cerraba una de las etapas más oscuras de su historia.
- Las finanzas del club Un informe impulsado por Vilajoana apunta que el Barça es el club más endeudado de la historia del fútbol europeo
- Análisis Las dos sentencias ya están en liza antes de que el juicio al fiscal general se declare 'visto para sentencia'
- El 'Poblenou' badalonés Los 'expats' encuentran en el nuevo barrio del puerto de Badalona una alternativa a Barcelona: "Aquí se vive tranquilo y seguro"
- COMPRUEBA SI TE AFECTA La Seguridad Social confirma las malas noticias para los pensionistas: no todos cobrarán la paga extra de Navidad
- En el Congreso Junts salva al Gobierno de prorrogar la vida de las nucleares y congelar las tasas de AENA
- Busca financiación James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson crece', subasta parte del vestuario de la serie para costear su tratamiento contra el cáncer
- El el municipio de Las Gabias Muere una niña de 6 años en el incendio de una vivienda en Granada
- Nuevo disco Sidonie y su apuesta lingüística: "Nos emociona cantar en catalán fuera de Catalunya y normalizarlo"
- Décima avenida El periodismo necesario
- Al minuto Guerra de Ucrania, en directo | Última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente