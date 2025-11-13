Rosalía y el repunte de la religión entre los jóvenes, Tema del Domingo

Com Rosalía ha convertit ‘Lux’ en un esdeveniment

El publicitado lanzamiento de 'Lux', el cuarto álbum de la cantante Rosalía, ha sido una de las últimas muestras de lo que se percibe como un resurgimiento de la religión. En ese sentido, EL PERIÓDICO analizará si es cierto que ha habido un aumento de la práctica religiosa por parte de los jóvenes españoles, un asunto que no acaba de ser corroborado por los diferentes estudios sociológicos que preguntan sobre la cuestión. Además de recabar el testimonio de distintos jóvenes católicos, también se incluirá una entrevista con el director general de Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas.

Aniversario de la muerte de Franco

En vísperas de que este jueves se cumplan 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, el suplemento Entender más dedica esta semana íntegramente sus páginas a recordar una efeméride que ha sido trascedental en la historia de España y que las páginas dominicales de EL PERIÓDICO lleva semanas analizando. Este domingo, de la mano de los distintos diarios del grupo Prensa Ibérica, el suplemento viaja a lugares emblemáticos de la memoria democrática y a otros que conservan vivas las huellas de la dictadura.

Las páginas especiales ofrecerán también una amplio retrato del dictador según lo que han escrito de él los historiadores y la impresión de representantes de la generaciones nacidas en los años 30, 40, 50, 60 y 70 sobre sus recuerdos de aquellos días, en que España cerraba una de las etapas más oscuras de su historia.