Los mayores y la tecnología, avance del Tema del Domingo
EL PERIÓDICO analizará de qué modo las innovaciones tecnológicas pueden aliarse con la etapa final de la vida
Nodos, la iniciativa de EL PERIÓDICO sobre la industria de la tecnología digital y las telecomunicaciones, se centrará este domingo en el valioso papel que pueden desempeñar los avances tecnológicos en la vida de los mayores. Así, asistentes de voz, robots y sensores pueden convertirse en una gran ayuda para los hijos que se responsabilizan de una persona mayor, dado que monitorizar a distancia ayuda a reducir la carga y el estrés. Y, al mismo tiempo, también contribuye a que los séniors puedan vivir más tiempo solos, independientes y con seguridad, porque la mayoría no quiere ni vivir en una residencia ni, en muchos casos, tener un cuidador profesional. Se pondrá el foco en el gran compendio de dispositivos que pueden ayudar a estas personas en su día a día, controlar su salud para prevenir accidentes o enfermedades y combatir otro de los grandes males en esta etapa: la soledad no deseada, que se calcula que afecta al 20% de los mayores de 75 años.
Esta semana, Entender más se abre con un repaso a los mitos sobre el franquismo que sobreviven en algunos sectores de la sociedad actual. En un contexto en el que cerca del 20% de los jóvenes tienen una opinión buena o muy buena de aquel régimen, según el CIS, el suplemento de EL PERIÓDICO desmonta, con los datos en la mano y la opinión de los expertos, 'mantras' en materia laboral y económica, o referidos a las prestaciones sociales.
A pocos días de que se cumplan 50 años de la muerte del dictador, Entender más incluye también otros textos sobre la relación del régimen con Catalunya y el catalán, el Barça y su papel en la implantación del menú del día. Además, el suplemento publica una entrevista con Raimon, uno de los cantautores más emblemáticos de la oposición al franquismo.
