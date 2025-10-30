Observatorio de la Vivienda en Catalunya, Tema del Domingo

Barcelona 03/08/2025 Economía. Hogares unipersonales e incorporación de nuevos residentes: así es la nueva ecuación de la vivienda en España - Cada vez vivimos más solos - El déficit de vivienda en una sociedad envejecida - Viviendas más flexibles - Políticas públicas. Vistas de viviendas en Barcelona. Obras para la construcción de vivienda. La Marina del Prat Vermell. Imágenes Panorámicas. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

La preocupación por el acceso a la vivienda genera un amplio consenso entre los catalanes. Así, a partir de un estudio realizado por el Observatorio Social de la Vivienda en España, un proyecto de colaboración entre Prensa Ibérica y Banco Santander, EL PERIÓDICO ofrecerá una radiografía sobre qué piensan los catalanes ante uno de los principales problemas de la sociedad actual.

Una de las conclusiones más destacables es la voluntad mayoritaria de que las administraciones intervengan de manera decidida para abordar esta cuestión, sea en el ámbito de los pisos turísticos o en el del alquiler. Este último aspecto tiene sentido, a la vista de que en Catalunya hay una mayor proporción de inquilinos y menos propietarios (mayoritariamente, jubilados o próximos a la jubilación) que en el conjunto de España. Una situación que se manifiesta de manera más clara en los grandes núcleos urbanos.

Además, también se insta a los responsables públicos para que se pongan de acuerdo en lograr un pacto de Estado sobre la vivienda.

