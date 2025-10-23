Radiografía de los autónomos, Tema del Domingo

El Gobierno propone subir la cuota de los autónomos entre 11 y 200 euros para el año que viene. / Activos

A raíz de la propuesta del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (posteriormente rectificada) de incrementar las cuotas que pagan los trabajadores autónomos en España, la edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará la realidad de este colectivo profesional que, según datos de mayo de 2025, superaba los 3,4 millones de personas, con mayor presencia masculina (2,1 millones) que femenina (1,2 millones). En ese sentido, se incluirán también testimonios personales que, tras enterarse de la propuesta gubernamental, la recibieron como un nuevo ejemplo del maltrato que reciben por parte de la administración. Aunque los autónomos consultados entienden la necesidad de contribuir más, en algunos casos la capacidad de aportar es limitada, por los escasos ingresos derivados de su actividad.

Mujer y censura en el franquismo

El suplemento Entender más sigue, una semana más, con la cobertura especial dedicada a los 50 años de la muerte de Franco, que se cumplen el próximo 20 de noviembre y que supuso el fin de casi cuatro décadas de dictadura. Este domingo, las páginas del suplemento abordan dos de los asuntos que sin duda fueron un sello de esos años de autoritarismo y un símbolo de la regresión de las libertades: la situación de la mujer y la censura.

Con la ayuda de investigadoras y recabando el testimonio de mujeres que se distinguieron por su militancia feminista, se aborda cómo fue la discriminación de las mujeres y la lucha de algunas para acabar con ella. Además, también se disecciona cómo el régimen trató de controlar la información y el entretenimiento de la población a través de un fuerte aparato censor.