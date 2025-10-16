La cultura de la cancelación, Tema del Domingo

Julia Roberts y Andrew Garfield en Caza de brujas. / EPC

A raíz del estreno de la película 'Caza de brujas', dirigida por Luca Guadagnino y protagonizada por Julia Roberts, donde se narra un caso de agresión sexual en un campus universitario estadounidense, la edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo abordará los efectos que ha tenido (en Hollywood y en otros ámbitos) la denominada 'cultura de la cancelación', es decir, el proceso por el que se excluye de la vida pública a personas o instituciones por comportamientos que se perciben como socialmente inadecuados.

Noticias relacionadas

En ese sentido, también se podrá el foco sobre personalidades que han sido 'canceladas' y si han podido volver o no a sus ámbitos profesionales, tras haber sido denunciadas, como los directores de cine Carlos Vermut y Woody Allen o la escritora J. K. Rowling.

50 años de la muerte de Franco

Dentro de la cobertura especial que cada domingo el suplemento Entender más está dedicando al 50 aniversario de la muerte de Franco, el tema de portada de esta semana va dedicado a la ley de Memoria Histórica, centrando el análisis en la llamada ley de nietos, por la que pueden obtener la nacionalidad española los descendientes de exiliados españoles durante la Guerra Civil y el franquismo. El suplemento hace balance de la evolución de la ley desde su aprobación y recaba el testimonio de algunos de los beneficiados. Por otra parte, Entender más hace un repaso al ritmo de exhumaciones de fosas comunes y viaja hasta el Valle de Cuelgamuros, anteriormente conocido como el Valle de los Caídos.