Apuesta informativa
El 12 de octubre y su significado, Tema del Domingo
EL PERIÓDICO abordará el sentido cambiante que ha ido adoptando esta festividad
Desfile militar por el dia de la Hispanidad 2023 /
La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo analizará cuál ha sido la evolución de las percepciones de la festividad del 12 de octubre. De ser una fiesta, durante el franquismo, concebida bajo un prisma propagandístico de reafirmación del régimen, en la que buscaba proyectar una imagen de orgullo nacional que hundía sus bases en el Imperio a buscar, en la actualidad, un enfoque más integrador de la pluralidad peninsular. Además, se dará voz a la presencia latinoamericana en España, a partir de testimonios de empresarios y representantes de la cultura residentes en el país.
Por su parte, el suplemento Entender más incluirá un reportaje en el que se analiza cómo se explica el franquismo en los centros educativos de hoy. Para ello, se repasan los manuales usados en la asignatura de 4º de la ESO, que es cuando se estudia esta etapa en la enseñanza obligatoria, y se habla con docentes que cuentan sus experiencias impartiendo esta disciplina, así como con historiadores vinculados al ámbito académico, que explican los avances que ha habido en el abordaje de esta materia en los centros escolares y los asuntos pendientes de resolver.
- Gráficos Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- Esperas eternas Ocho horas de cola para reservar un viaje del Imserso: "¿Qué se piensan, que los jubilados no tenemos nada que hacer?"
- Investigación abierta El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
- Las ZBE en Catalunya Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Ayudas públicas Las personas que tienen entre 23 y 65 años pueden acceder a esta ayuda de la Seguridad Social de hasta 1.449 euros al mes
- La bolsa y la vida Desconfianzas que animan el precio del oro y la plata
- Gran exposición 'Miró en EEUU' bucea en las influencias entre artista catalán y creadores norteamericanos
- Debate de Política General El Parlament condena el "genocidio" en Gaza, rechaza el plan de paz de Trump y descarta romper relaciones con Israel
- EMPRESAS Slim vende un 25% de la filial medioambiental de FCC a CPP Investments por 1.000 millones de euros
- Tribunales Imputadas otras 12 personas en la trama del notario investigada por estafar a ancianos y personas con discapacidad