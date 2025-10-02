¿Cómo se gestiona la identidad digital?, avance del Tema del Domingo

Los mejores ordenadores portátiles rozan su precio mínimo / Pexels

Nodos, la iniciativa de EL PERIÓDICO sobre la industria de la tecnología digital y las telecomunicaciones, se centrará en cómo desarrollan las corporaciones su identidad digital. Así, aunque es evidente que la digitalización ofrece numerosas ventajas a las compañías (como una mejora en su competitividad, visibilidad pública o mayor eficiencia), es claro que cada acción online deja un rastro en Internet que puede ser utilizado con fines maliciosos. En ese sentido, una correcta gestión de la identidad digital (como la aplicación del doble factor de autenticación, el inicio de sesión único o la protección de los sistemas críticos, por poner algunos ejemplos) permite a las empresas identificar y proteger su información, así como prevenir ataques que pueden poner en peligro su reputación e incluso la resiliencia a largo plazo del negocio.

Por otra parte, también se pondrá el foco en cómo ciertos grupos de delincuentes informáticos ya están utilizando modelos de IA generativa para amplificar y sofisticar sus ciberataques a gran escala, aunque las compañías también pueden recurrir a esta tecnología para minimizar los riesgos.

Por segundo domingo consecutivo, el suplemento Entender más saca a la calle un número especial dedicado al 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, que se cumplirá el próximo 20 de noviembre. Con la pretensión de dar el máximo de información, contexto y análisis a esos hechos, hasta esa fecha del 20N el suplemento irá publicando diversos temas relacionados con la efeméride. Este domingo, se ofrece un retrato de cómo era sociológicamente la España de 1975, la que enterró al dictador, y se facilita también un extenso glosario de un lenguaje que marcó una época.