La gestión de los bosques, avance del Tema del Domingo
EL PERIÓDICO abordará cómo debe ser la gestión de la masa forestal
Los bosques de regiones caídas y húmedas son más eficientes ecológicamente /
La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo pondrá el foco en cómo debe afrontarse la gestión de la masa boscosa. Y con ello se abren dos posibilidades: una gestión activa o la no-gestión.
En el primer caso, algunos expertos defienden la tala selectiva de árboles de cara a afrontar los incendios, cada vez más virulentos y difíciles de contener (por ejemplo, en el área mediterránea, como consecuencia de los efectos del cambio climático), junto a una política de promoción de la biodiversidad. En el caso de Catalunya, por ejemplo, se ve con buenos ojos esta opción para eliminar una parte de la superficie boscosa.
En cambio, las autoridades europeas instan a dejar que los bosques se desarrollen en un sistema de libre crecimiento (es decir, se priorizaría la no-gestión de la masa forestal).
Entender más inicia este domingo una serie con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, que se cumplirá el próximo 20 de noviembre. En el primer número, el suplemento de EL PERIÓDICO aborda el uso que hizo la dictadura de la pena de muerte, con especial atención a los últimos ejecutados en España: Xosé Humberto Baena, Ramón García Sanz, José Luis Sánchez-Bravo, Juan Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi. Precisamente, este sábado se cumple medio siglo de su fusilamiento, que constituyó el último episodio de la aplicación de la pena de muerte en España.
Desde este domingo, Entender más abordará cada semana un aspecto del régimen franquista, en un despliegue que contará con textos en el diario de papel y piezas multimedia en la web, y que se completará con entrevistas a expertos en diferentes ámbitos de la dictadura.
