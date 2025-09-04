¿Es viable la Catalunya de los 10 millones?, avance del Tema del Domingo

Barcelona 03/08/2021 Barcelona. A la busca y captura de turistas en la ciudad. Grupos de turistas paseando las ramblas con su respectiva guía. AUTOR: MANU MITRU. TURISME - RAMBLES DE BARCELONA / Manu Mitru / EPC

La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo se centrará en analizar el impacto del crecimiento demográfico en Catalunya, territorio que ya creció en un tercio de su población entre los años 80 del siglo pasado y 2025, al pasar de los seis millones de ciudadanos hasta los ocho millones actuales. Casi sin haber digerido lo que este 'boom' ha supuesto en términos sociales y económicos, desde el Govern de la Generalitat ya proyectan un escenario de 10 millones de habitantes en las próximas décadas. Pero, ¿tiene viabilidad este crecimiento? En ese sentido, se observará qué consecuencias tendría alcanzar ese nivel de población en ámbitos como la vivienda (ya suficientemente tensionada, en la actualidad), el sistema sanitario, la integración social o el modelo productivo, donde parece fiarse la sostenibilidad de los servicios públicos a un mayor desarrollo industrial y a una mejora de los actuales niveles de financiación.

China

El suplemento Entender más dedica su tema de portada al gran acontecimiento que ha tenido lugar esta semana en China para contar, a partir del desfile militar en Pekín y la cumbre de seguridad de Tianjin, qué quiere exactamente el gigante asiático cuando propone un nuevo orden mundial. El suplemento dominical analiza cómo ese nuevo orden planetario no supone una ruptura radical con el actual, más bien al contrario, y cómo esa visión virtuosa de Xi Jinping choca con el propio comportamiento de China y de sus aliados. A través de la opinión de expertos y analistas, se constatará cómo está siendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el que más énfasis está poniendo en demoler el orden actual, mientras Europa se limita a ejercer de observador por su 'vasallaje' a EEUU.