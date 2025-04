El mapa de la España del rearme, avance del Tema del Domingo

Un caça Harrier arriba a la coberta del portaavions Juan Carlos I, nau capitana de l’Armada espanyola. | LUIS DÍAZ / MINISTERI DE DEFENSA

Los cambios geoestratégicos que se han acelerado desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca han obligado a los tradicionales aliados estadounidenses a revisar sus planteamientos, tanto políticos, como económicos y militares. En este último terreno, y ante la presión de EEUU para que los socios de la OTAN incrementen su gasto en armamento y seguridad (y con la latente amenaza de Putin en Europa del Este), todos los miembros de la alianza atlántica han puesto o pondrán en marcha planes para incrementar las inversiones en defensa, algo a lo que España tampoco es ajena. Así, la edición impresa del domingo de EL PERIÓDICO pondrá el acento en cuál es el peso de la industria de la defensa y la seguridad en las distintas comunidades autónomas del país, desde casos como el de Madrid (que acumula la mitad del PIB industrial relacionado con el gasto militar) hasta el de Extremadura (cuyo subsuelo contiene algunas de las mayores reservas de minerales del continente de litio, níquel, wolframio o cobalto, sin los cuales resulta inviable la fabricación de dispositivos electrónicos).

Viajar a EEUU

"¿Viajar a Estados Unidos? Mejor no" , escribía esta semana la directora adjunta de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez, en un artículo en el que explicaba sus razones para no visitar este año a un país que ama y en el que residió muchos años. Su caso no es único. Las reservas para viajar a EEUU están cayendo desde principios de año y las previsiones apuntan a una regresión de un 9% respecto al año pasado, susceptible de empeorar a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos, imprevisibles con Trump. El suplemento Entender más analiza esta semana en profundidad este fenómeno, consecuencia directa de la guerra arancelaria del presidente estadounidense y de los ataques a países hasta ahora considerados aliados.