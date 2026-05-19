Sabadell activa nuevas ofertas de empleo en logística y supermercados con incorporación inmediata

El mercado laboral en Barcelona sigue sumando oportunidades en sectores con alta demanda de personal, especialmente en logística y comercio. En Sabadell, varias empresas han abierto procesos de selección para incorporar trabajadores en almacenes y establecimientos de alimentación, con puestos dirigidos a perfiles dinámicos, resolutivos y con disponibilidad para trabajar a turnos.

Multinacional logística busca mozos de almacén en Sabadell

Una empresa líder del sector logístico ha iniciado, junto a Adecco, la búsqueda de mozos y mozas de almacén para sus centros de trabajo situados en Sabadell. La compañía busca personas con capacidad de adaptación, atención al detalle y compromiso con los procedimientos de seguridad y calidad.

El trabajo incluye tareas relacionadas con la recepción de mercancía, el registro de productos mediante herramientas informáticas y el control de calidad de los pedidos. Además, los empleados deberán realizar funciones de clasificación, ubicación, recogida y empaquetado de productos utilizando escáneres de radiofrecuencia.

La empresa también destaca la importancia del cumplimiento de los protocolos de prevención de riesgos laborales y de los procesos estandarizados de trabajo dentro del almacén. El puesto requiere capacidad para permanecer varias horas de pie o caminando, así como para manipular cargas de hasta 15 kilos.

Entre los requisitos imprescindibles se encuentran residir en la provincia de Barcelona o cerca del centro de trabajo, disponer de vehículo propio y tener disponibilidad para trabajar en distintos turnos según las necesidades operativas.

Inscripción y detalles completos en la Oferta de mozo/a de almacén en Sabadell.

Cajeros y reponedores para tienda de alimentación en Sabadell

Otra de las oportunidades activas está vinculada al sector retail de alimentación. En este caso, Adecco selecciona cajeros y reponedores para una de las principales compañías de distribución alimentaria de la zona.

Las personas incorporadas se encargarán de tareas variadas dentro de la tienda, desde la atención al cliente y el cobro en caja hasta la reposición de mercancía y el mantenimiento del orden en sala de ventas. También participarán en el control de frescura de productos, inventarios y preparación de artículos de panadería.

La empresa ofrece formación teórico-práctica adaptada al puesto para facilitar la incorporación y favorecer el aprendizaje de los procedimientos internos. Además, el trabajo se organiza mediante turnos rotativos de mañana y tarde, con planificación previa de horarios.

El puesto contempla contrato temporal y un salario aproximado de 1.012 euros brutos al mes, dentro de un entorno que apuesta por el trabajo en equipo y la conciliación laboral.

Para inscribirte y consultar más información accede a la Oferta de cajero/a reponedor/a en Sabadell.

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Estas ofertas reflejan el movimiento constante del empleo en sectores ligados a la distribución, logística y comercio, donde las empresas continúan reforzando plantillas para responder al incremento de actividad y a las necesidades operativas del día a día.