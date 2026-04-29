Nuevas oportunidades laborales en obra civil con vacantes activas en Tarragona

El sector de la construcción vinculado a infraestructuras sigue generando empleo, especialmente en proyectos relacionados con la mejora y conservación de carreteras. En la provincia de Tarragona, varias compañías han activado procesos de selección recientes para cubrir puestos ligados a trabajos de pavimentación asfáltica, donde la experiencia en obra y el conocimiento técnico marcan la diferencia.

Especialistas en riego asfáltico para trabajos en carretera

Una empresa centrada en conservación viaria ha iniciado, junto a Adecco, la búsqueda de un perfil especializado en la conducción de camión cuba de riego. Este puesto tiene un papel determinante dentro de las fases previas al extendido del asfalto, ya que de su correcta ejecución depende en gran medida la adherencia y durabilidad del firme.

El profesional se encargará de aplicar emulsiones bituminosas con precisión, ajustando parámetros técnicos como presión y caudal para garantizar una distribución homogénea. Además, deberá revisar el estado del material, coordinarse con el equipo en obra y asegurar que el vehículo y los equipos estén en condiciones óptimas antes de cada jornada.

Se requiere carnet de conducir tipo C, CAP actualizado y formación en prevención de riesgos laborales en construcción. La experiencia previa en entornos similares resulta especialmente valorada.

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Personal de apoyo para equipos de asfaltado

Dentro del mismo ámbito, también se buscan operarios para integrarse en equipos de extendido. Estas posiciones, gestionadas a través de Adecco, están orientadas a personas con experiencia en obra que puedan desempeñar funciones manuales esenciales durante el proceso de pavimentación.

El trabajo incluye tareas como el ajuste manual de superficies, la preparación del terreno, la limpieza de zonas de intervención y la señalización de obra. Se trata de un puesto que exige resistencia física, ya que se desarrolla al aire libre y en condiciones variables, además de requerir coordinación constante con el resto del equipo técnico.

Se valorará experiencia previa en construcción, actitud comprometida y disponibilidad para adaptarse a horarios intensivos según las necesidades del proyecto.

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Maquinaria pesada para el acabado del firme

El tercer perfil solicitado corresponde a maquinistas especializados en compactación, una fase decisiva para lograr un resultado uniforme y resistente en el asfalto. La selección busca profesionales con experiencia en el manejo de compactadoras de rulo metálico.

Entre sus responsabilidades se encuentra el control del proceso de compactación, la supervisión de la superficie y el ajuste de la maquinaria para evitar irregularidades. Además, deberá trabajar de forma sincronizada con el resto del equipo para mantener un ritmo adecuado y garantizar la calidad final del pavimento.

Se exige experiencia previa en este tipo de maquinaria, formación específica en prevención de riesgos laborales y disponibilidad para trabajar en jornadas adaptadas al ritmo de obra.

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Estas ofertas ponen de relieve la necesidad constante de profesionales en el ámbito de la obra civil, donde la especialización y la coordinación en equipo son determinantes para el desarrollo de proyectos de infraestructura.