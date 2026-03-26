Nuevas oportunidades laborales en Barcelona y alrededores para distintos perfiles profesionales

El mercado laboral en Barcelona continúa ofreciendo nuevas oportunidades para perfiles técnicos, operativos y especializados. Las ofertas más recientes abarcan desde proyectos vinculados al sector público hasta posiciones en logística aeroportuaria y construcción, con opciones de incorporación inmediata y diferentes niveles de experiencia.

Las vacantes actuales reflejan la diversidad del mercado, con opciones tanto para perfiles cualificados como para puestos operativos con posibilidad de continuidad.

Aquí puedes ver todas las Ofertas de empleo en Barcelona

Psicólogos/as para evaluaciones en entidad pública, Mollet del Vallès

Adecco busca psicólogos y psicólogas para participar en un proyecto de evaluación de competencias en una entidad pública de gran relevancia, ubicado en Mollet del Vallès (Barcelona).

El puesto se desarrolla en un entorno estructurado, con protocolos definidos y formación inicial. Las funciones principales incluyen la realización de entrevistas estructuradas de aproximadamente 45 minutos, evaluación objetiva de competencias y elaboración de informes individuales siguiendo un modelo establecido.

Se requiere grado o licenciatura en Psicología, nivel C1 de catalán o dominio nativo, además de capacidad analítica y disponibilidad en horario de mañana entre las 7:00 y las 17:00, de lunes a viernes.

Se ofrece una colaboración temporal hasta el 10 de junio, con flexibilidad para elegir los días de trabajo. La remuneración se realiza por entrevista.

Se trata de una oportunidad orientada a profesionales interesados en proyectos públicos y evaluación estructurada de competencias. Para inscribirse y más información en la oferta de Psicólogos/as en Mollet del Vallès, Barcelona

Mozo/a carretillero/a polivalente en entorno aeroportuario, Barcelona

Manpower selecciona mozos/as carretilleros/as para trabajar en almacenes ubicados en zona aeroportuaria de Barcelona, en un entorno dinámico con alta actividad logística.

Las funciones incluyen carga y descarga de mercancía, preparación de pedidos, ubicación de productos con carretilla, control de stock y uso de sistemas de radiofrecuencia.

El puesto ofrece turnos fijos de mañana o tarde, con jornada de lunes a domingo y salario aproximado de 10,90 euros por hora, lo que se traduce en unos 1.740 euros brutos mensuales.

El contrato inicial es a través de ETT, con renovaciones semanales y posibilidad de incorporación a plantilla según desempeño. Se requiere carnet de carretillero en vigor, experiencia previa en almacén y disponibilidad horaria.

El entorno aeroportuario añade un componente de continuidad y desarrollo para perfiles logísticos con experiencia. Para inscribirse y más información en la oferta de Mozo/a Carretillero/a en Barcelona

Técnico/a QHSE para proyectos constructivos, Barcelona

Mystery Project busca incorporar un perfil QHSE (Calidad, Seguridad y Medio Ambiente) en Barcelona, con posibilidad de movilidad nacional e internacional.

El puesto implica supervisión de seguridad en obra, elaboración de planes de seguridad y salud, coordinación de actividades empresariales y gestión de sistemas de calidad como ISO 9001, 14001 y 45001.

Se requiere máster superior en prevención de riesgos laborales con las tres especialidades, experiencia mínima de cinco años en el sector construcción y capacidad para trabajar en entornos exigentes.

También se valoran conocimientos en sistemas de gestión integrados, manejo de herramientas digitales y nivel de inglés B2.

Se ofrece incorporación directa a un proyecto estable con alto nivel técnico. Este perfil responde a la creciente necesidad de control y cumplimiento normativo en proyectos constructivos complejos.

Para inscribirse y más información en la oferta de Técnico/a QHSE en Barcelona

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Si estás buscando empleo en Barcelona o en su área metropolitana, estas ofertas muestran distintas vías de incorporación al mercado laboral, tanto en perfiles cualificados como en puestos operativos. Desde proyectos vinculados al sector público hasta oportunidades en logística o construcción, la variedad de opciones permite adaptarse a diferentes niveles de experiencia y disponibilidad. Mantenerse activo en la búsqueda y revisar ofertas actualizadas puede marcar la diferencia a la hora de encontrar una oportunidad con incorporación inmediata.