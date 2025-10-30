Empleos sobre ruedas: Barcelona abre decenas de vacantes para repartidores

Manpower España busca nuevos repartidores y repartidoras de paquetería (H/M/X) para reforzar equipos en distintos puntos de Cataluña, ofreciendo empleos estables, prácticos y con rápida incorporación. Las vacantes están disponibles en Constantí (Tarragona), Barcelona y Salt (Girona), con contratos fijos discontinuos y condiciones transparentes, pensadas para quienes disfrutan de la conducción y valoran la autonomía en su día a día.

Repartidores en Barcelona y Salt: empleo con continuidad y jornada completa

También se ofrecen vacantes para repartidores en Barcelona y Salt (Girona), dentro de una importante empresa de distribución de paquetería.

Los puestos implican carga y descarga de mercancía, reparto en furgoneta y resolución de incidencias, manteniendo una comunicación directa con el equipo logístico.

Condiciones destacadas:

Contrato fijo discontinuo inicial de 1 mes con posibilidad de continuidad .

inicial de 1 mes con . Jornada de 10:00/11:00 a 20:00 h aprox. , de lunes a domingo con 2 días de descanso rotativos.

, de con 2 días de descanso rotativos. La empresa proporciona móvil corporativo y vehículo de trabajo.

Para inscribirse y más información en:

Repartidor/a de paquetería en Montcada i Reixac, Barcelona

Repartidor/a de paquetería 38 horas semanales en Barcelona

Repartidor/a de paquetería en Barcelona

Reparto en Constantí: rutas preparadas y horarios flexibles

En Constantí (Tarragona), Manpower ofrece puestos de repartidor de paquetería con jornadas de 33 o 38 horas semanales, ideales para quienes buscan estabilidad y dinamismo sin complicaciones.

Los trabajadores comienzan la jornada con la ruta optimizada y la furgoneta lista, encargándose del reparto en diferentes zonas con total independencia.

El empleo ofrece formación inicial de un solo día, incorporación inmediata, sin letra pequeña. Además, los empleados acceden al programa Plan 4U, que incluye orientación médica, legal y psicológica, telefarmacia, ayuda a domicilio y asistencia en gestiones personales como la ITV o la declaración de la renta.

Requisitos principales:

Carné de conducir B con al menos 1 año de antigüedad y 4 puntos o más .

. Disponibilidad total para trabajar de lunes a domingo con 2 días de descanso.

para trabajar de lunes a domingo con 2 días de descanso. Capacidad para llegar al centro logístico cada día.

Actitud responsable y resolutiva.

Un trabajo pensado para quienes prefieren la autonomía, el ritmo urbano y la satisfacción de tener cada jornada bajo control.

Para inscribirse y más información en Repartidor/a de paquetería en Constantí, Tarragona

Repartidores en Salt: empleo con continuidad y jornada completa

También se ofrecen vacantes para repartidores en Salt (Girona), dentro de una importante empresa de distribución de paquetería.

Los puestos implican carga y descarga de mercancía, reparto en furgoneta y resolución de incidencias, manteniendo una comunicación directa con el equipo logístico.

Condiciones destacadas:

Contrato fijo discontinuo inicial de 1 mes con posibilidad de continuidad .

inicial de 1 mes con . Jornada de 10:00/11:00 a 20:00 h aprox. , de lunes a domingo con 2 días de descanso rotativos.

, de con 2 días de descanso rotativos. La empresa proporciona móvil corporativo y vehículo de trabajo.

Requisitos:

Carné de conducir B con al menos 2 años de antigüedad .

. Se valorará experiencia previa en reparto o mensajería.

en reparto o mensajería. Compromiso, buena organización y orientación al cliente.

Para inscribirse y más información en Repartidor/a de paquetería en Salt, Girona

Estos puestos ofrecen una alternativa sólida para quienes prefieren un trabajo activo y con margen de independencia, en el que la organización personal y la responsabilidad son las claves del éxito. Además, la posibilidad de continuidad y la formación rápida hacen que sean opciones accesibles tanto para repartidores con experiencia como para quienes buscan una primera oportunidad en el sector logístico.

En resumen, Manpower impulsa nuevas oportunidades en el sector logístico con empleos estables, horarios definidos y ventajas exclusivas para su plantilla. Si disfrutas del volante, del trabajo en ruta y de la autonomía, estas vacantes pueden ser tu próxima parada profesional.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.