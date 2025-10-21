Barcelona y Tarragona impulsan el empleo con macroofertas de 400 vacantes
Conductor de VTC, teletrabajo con idiomas o chef para eventos: así son las ofertas de empleo con más plazas en Cataluña
Redacción Iberempleos
Este mes de octubre protagoniza una convocatoria masiva de empleo, ofreciendo más de 400 oportunidades laborales en las provincias de Barcelona y Tarragona, en solo un puñado de ofertas. Las vacantes abarcan una amplia gama de sectores, desde el transporte y la logística hasta la atención al cliente con teletrabajo y la hostelería de alto nivel.
¿Buscas empleo?
50 Mozos/as de almacén para Amazon (Tarragona)
Amazon, una de las empresas más reconocidas en el sector de la logística, busca incorporar mozos/as de almacén para su centro de trabajo situado en Tarragona. Esta oferta cuenta con 50 vacantes, y Adecco está a cargo de la gestión del proceso de contratación. El candidato ideal debe mostrar una fuerte ética de trabajo, atención al detalle y un compromiso con el servicio al cliente. El rol incluye tareas como el uso de escáneres de radiofrecuencia, movimiento de productos y empaquetado, siempre respetando las normas de seguridad y calidad establecidas.
Para más información y para inscribirse, visite la Oferta de Mozo/a de almacén en Tarragona.
Conductor/a VTC Cabify
Cabify busca conductores/as para el turno de tarde en Barcelona. Con un contrato fijo desde el primer día, esta oferta no requiere experiencia previa y ofrece la oportunidad de recibir formación desde el inicio. Se ofrece un sueldo competitivo con un fijo de 1.381,33 € brutos al mes y la posibilidad de incrementar los ingresos con variables de facturación y propinas. Entre los beneficios adicionales se incluyen seguro de telemedicina y descuentos en diversos servicios.
Para conocer más sobre la oferta, acceda:
Oferta de 100 Conductores/as VTC en Barcelona
Oferta de 100 Conductores/as VTC Cabify – Turno de Tarde en Barcelona
100 Agentes de atención al cliente (m/f/d) - Moda y Lifestyle
GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ESPAÑA ofrece una posición como agente de atención al cliente para trabajar desde casa, dirigida a candidatos que dominen el alemán y algún idioma nórdico. La empresa proporciona formación estructurada y beneficios atractivos, incluyendo descuentos para empleados y acceso a seguro médico privado. Las responsabilidades incluyen asistencia a clientes por teléfono, correo electrónico y chat, gestionando consultas, pedidos o problemas de devoluciones. No se requiere experiencia previa en atención al cliente, pero sí habilidades de comunicación y un buen manejo de herramientas digitales.
Revise los detalles en la Oferta de Agente de atención al cliente en Tarragona.
Cocinero/a de Con Experiencia en Grandes Eventos
Adecco busca un cocinero/a con experiencia para participar en un evento internacional en Barcelona. La posición requiere al menos dos años de experiencia en cocina a gran escala y conocimientos de diferentes técnicas culinarias. Se valorará la capacidad para trabajar en equipo y una actitud positiva frente a los retos. El candidato debe contar con un certificado de manipulador de alimentos vigente.
Para más información sobre esta emocionante oportunidad, visite la Oferta de Cocinero/a de Con Experiencia en Grandes Eventos en Barcelona.
En resumen, estas oportunidades de empleo ofrecen atractivas condiciones laborales para una variedad de perfiles. Desde roles en logística y conducción hasta atención al cliente y cocina, cada posición destaca por sus beneficios adicionales y la posibilidad de desarrollo profesional. Estas ofertas representan la oportunidad perfecta para aquellos que buscan estabilidad y un entorno laboral positivo.
Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Los únicos requisitos para que los mayores de 60 años puedan cobrar la pensión de orfandad
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Tabla de las pensiones en 2026: importes actualizados según cada tipo de prestación
- El empresario venezolano que fue detenido en Londres alega que le atribuyen delitos que ya archivó la justicia bolivariana
- Desconvocada la huelga de conductores de Alsa prevista para hoy
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
- ¿Sin espacio en el armario? Esta es la solución para tener tus jerséis a mano.... y cuesta menos que un abrigo