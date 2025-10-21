Barcelona y Tarragona impulsan el empleo con macroofertas de 400 vacantes

Este mes de octubre protagoniza una convocatoria masiva de empleo, ofreciendo más de 400 oportunidades laborales en las provincias de Barcelona y Tarragona, en solo un puñado de ofertas. Las vacantes abarcan una amplia gama de sectores, desde el transporte y la logística hasta la atención al cliente con teletrabajo y la hostelería de alto nivel.

50 Mozos/as de almacén para Amazon (Tarragona)

Amazon, una de las empresas más reconocidas en el sector de la logística, busca incorporar mozos/as de almacén para su centro de trabajo situado en Tarragona. Esta oferta cuenta con 50 vacantes, y Adecco está a cargo de la gestión del proceso de contratación. El candidato ideal debe mostrar una fuerte ética de trabajo, atención al detalle y un compromiso con el servicio al cliente. El rol incluye tareas como el uso de escáneres de radiofrecuencia, movimiento de productos y empaquetado, siempre respetando las normas de seguridad y calidad establecidas.

Para más información y para inscribirse, visite la Oferta de Mozo/a de almacén en Tarragona.

Conductor/a VTC Cabify

Cabify busca conductores/as para el turno de tarde en Barcelona. Con un contrato fijo desde el primer día, esta oferta no requiere experiencia previa y ofrece la oportunidad de recibir formación desde el inicio. Se ofrece un sueldo competitivo con un fijo de 1.381,33 € brutos al mes y la posibilidad de incrementar los ingresos con variables de facturación y propinas. Entre los beneficios adicionales se incluyen seguro de telemedicina y descuentos en diversos servicios.

Para conocer más sobre la oferta, acceda:

Oferta de 100 Conductores/as VTC en Barcelona

Oferta de 100 Conductores/as VTC Cabify – Turno de Tarde en Barcelona

100 Agentes de atención al cliente (m/f/d) - Moda y Lifestyle

GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ESPAÑA ofrece una posición como agente de atención al cliente para trabajar desde casa, dirigida a candidatos que dominen el alemán y algún idioma nórdico. La empresa proporciona formación estructurada y beneficios atractivos, incluyendo descuentos para empleados y acceso a seguro médico privado. Las responsabilidades incluyen asistencia a clientes por teléfono, correo electrónico y chat, gestionando consultas, pedidos o problemas de devoluciones. No se requiere experiencia previa en atención al cliente, pero sí habilidades de comunicación y un buen manejo de herramientas digitales.

Revise los detalles en la Oferta de Agente de atención al cliente en Tarragona.

Cocinero/a de Con Experiencia en Grandes Eventos

Adecco busca un cocinero/a con experiencia para participar en un evento internacional en Barcelona. La posición requiere al menos dos años de experiencia en cocina a gran escala y conocimientos de diferentes técnicas culinarias. Se valorará la capacidad para trabajar en equipo y una actitud positiva frente a los retos. El candidato debe contar con un certificado de manipulador de alimentos vigente.

Para más información sobre esta emocionante oportunidad, visite la Oferta de Cocinero/a de Con Experiencia en Grandes Eventos en Barcelona.

En resumen, estas oportunidades de empleo ofrecen atractivas condiciones laborales para una variedad de perfiles. Desde roles en logística y conducción hasta atención al cliente y cocina, cada posición destaca por sus beneficios adicionales y la posibilidad de desarrollo profesional. Estas ofertas representan la oportunidad perfecta para aquellos que buscan estabilidad y un entorno laboral positivo.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.