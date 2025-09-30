Amazon lanza una macrooferta de empleo: más de 1.500 puestos de trabajo en Catalunya

Ante el incremento de demanda del último trimestre, las empresas de logística comienzan a reforzar sus equipos de cara a las campañas de Black Friday y Navidad. Manpower, especialista en soluciones de empleo flexible, ha iniciado ya procesos de selección que prevén superar las 8.000 contrataciones a nivel nacional.

Para hacer frente a este desafío operacional, los perfiles más buscados son mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros. Estas posiciones ofrecen incorporación inmediata y contratos temporales diseñados para la estacionalidad.

Este periodo de alta actividad se convierte en una valiosa oportunidad laboral para un amplio espectro de candidatos, desde quienes desean incorporarse al mercado laboral hasta expertos en logística. Las competencias clave para estos puestos son la disponibilidad inmediata, la flexibilidad y el manejo de herramientas digitales elementales.

Preparador de pedidos

¿Estás en búsqueda de una oportunidad laboral que no solo te brinde estabilidad, sino también un entorno de trabajo resguardado y positivo? La posición de preparador de pedidos en Cerdanyola del Vallès, Barcelona, ofrece un espacio de trabajo comprometido y en constante crecimiento, lo que la convierte en una elección ideal para aquellos interesados en desarrollarse dentro del campo logístico.

Uno de los destacados beneficios de unirse a esta empresa es poder formar parte de un equipo excepcional, donde cada miembro es tratado con respeto y atención. El soporte brindado por los trainers y team leads es continuo desde la integración inicial, lo que favorece una curva de aprendizaje eficiente y eficaz. Además, la empresa ofrece horarios fijos que facilitan la conciliación entre la vida laboral y personal, un aspecto altamente valorado en el entorno actual.

El carácter accesible de las tareas asegura un proceso de trabajo sencillo, lo cual se refuerza con beneficios adicionales como el acceso al Plan 4U de Manpower. Este plan incluye orientación legal, telefarmacia, gestión de ITV y apoyo en la declaración de la renta, proporcionando un soporte integral en varios aspectos de la vida diaria.

Dentro de las responsabilidades del día a día, el manejo de picking por voz o mediante PDA, así como la carga y descarga de productos, serán esenciales. Los aspirantes ideales deberán poseer un compromiso genuino, ganas de aprender y una actitud positiva hacia sus tareas diarias. La oferta laboral admite diferentes configuraciones de contrato: un contrato fijo discontinuo inicial de seis meses mediante ETT, con posibilidad de elegir entre turnos fijos de mañana, tarde o noche, o bien una incorporación directa en la empresa con un contrato inicial similar y disposición para trabajar de lunes a domingo con un descanso de tres días.

Al salario propuesto incluye complemento adicional por nocturnidad. Los interesados en esta posición podrán beneficiarse de un entorno que fomenta el crecimiento profesional y el aprendizaje contínuo.

Para inscribirse y más información en Oferta de preparador de pedidos en Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

Mozo de almacén y/o carretillero (con carné de carretillero)

La oferta para el puesto de mozo de almacén y/o carretillero en La Bisbal del Penedès, Tarragona, se presenta como una oportunidad invaluable para aquellos con experiencia en logística, con carácter proactivo y resolutivo. Manpower España ofrece un ambiente de trabajo estable y tecnológicamente avanzado, destacando la automatización y procesos robotizados de última generación.

Los empleados disfrutarán de unas instalaciones de última tecnología, que supone un salto significativo en la carrera profesional de cualquier trabajador en logística. A su vez, se fomenta un ambiente colaborativo y bien organizado, garantizando el bienestar en el entorno laboral. Uno de los aspectos más atractivos de la oferta es la flexibilidad horaria, permitiendo jornadas laborales de 20 horas semanales distribuidas a lo largo de 3 o 4 días por semana.

El compromiso con el personal incluye formación inicial adaptada al puesto, así como la participación en el Plan 4U de Manpower, que abarca desde orientación legal hasta apoyo en gestiones personales, cuidando varias facetas de la vida personal del empleado. Las tareas a desempeñar se centran en la recepción, etiquetado y verificación de mercancías, además de la carga, descarga y manejo de carretilla en caso de aplicar como carretillero.

La posición ofrece un contrato fijo discontinuo desde el inicio con renovaciones quincenales, previendo continuidad y posible incorporación definitiva según el desempeño del trabajador. El salario se plantea en términos de una retribución competitiva tanto para mozo de almacén como para carretilleros.

Para inscribirse y más información en Oferta de mozo de almacén y/o carretillero en La Bisbal del Penedès, Tarragona.

Mozo de almacén y/o carretillero

Si alguna vez has deseado formar parte de un equipo que valore el compañerismo y que, además, ofrezca una gestión cercana, la oferta para el puesto en el Polígono Industrial de Constantí, Tarragona, puede ser lo que buscas. La posición promete no sólo estabilidad sino también un clima organizacional favorable y la facilidad para prever los cambios de turno.

El entorno laboral destaca por ser positivo y colaborativo, promoviendo métodos de trabajo claros y eficientes que evitan el estrés innecesario. Dichas características son apoyadas por un manager comprometido que fomenta el desarrollo profesional diario de sus empleados. Los horarios de trabajo son de lunes a viernes, con flexibilidad en la hora de entrada, que varía semanalmente, ofreciendo jornadas completas y parciales según la planificación.

El paquete remunerativo se complementa por una tarjeta restaurante con un valor de hasta 180 € mensuales. Esta oferta de trabajo es temporal renovable a través de Manpower, con posibilidad de incorporación a plantilla tras un año de desempeño satisfactorio.

Las principales tareas a realizar incluyen el manejo de carretilla retráctil, tareas de picking, así como la carga y descarga de mercancías. Para candidatos interesados, se requiere agilidad, responsabilidad y compromiso, valorando especialmente una experiencia mínima de un año en el manejo de carretilla retráctil para los roles de carretilleros.

Para inscribirse y más información en Oferta de mozo de almacén y/o carretillero en Constantí, Tarragona.

En resumen, estas ofertas representan oportunidades sólidas para aquellos interesados en desarrollarse profesionalmente dentro del sector logístico en entornos que promueven la colaboración y el avance profesional. Destacan por ofrecer beneficios únicos como flexibilidad horaria, capacitación, así como políticas de contratación que favorecen la estabilidad laboral. Si valoras estos aspectos laborales, estas podrían ser las opciones adecuadas para ti.

