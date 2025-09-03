Más de 300 vacantes en logística para la provincia de Barcelona

En el competitivo entorno laboral actual, destacarse entre los candidatos puede ser un desafío. Para aquellos interesados en oportunidades en la logística y el manejo de almacenes, estas ofertas de empleo representan una oportunidad única de formar parte de empresas de renombre y desarrollar habilidades valiosas en el sector. Adecco, una empresa reconocida y líder en recursos humanos, ofrece múltiples vacantes para mozos/as de almacén en diferentes localidades de la provincia de Barcelona. Ya sea que busques una jornada completa o parcial, aquí presentamos una variedad de opciones que se adaptan a diversas necesidades y perfiles profesionales.

100 Mozos/as de almacén (Mollet del Vallés, Barberà y Montcada)

Adecco, para una multinacional líder en logística, ofrece 100 vacantes para el puesto de mozo/a de almacén en sus centros de trabajo ubicados en Mollet del Vallés, Barberà y Montcada, todos ellos en la provincia de Barcelona. En este puesto, se destaca la importancia de poseer una ética de trabajo sólida, atención al detalle y un compromiso con el servicio al cliente. Se requiere el manejo básico de herramientas informáticas, uso de escáneres de radiofrecuencia, y habilidades para el movimiento y ubicación de productos en el almacén. Remuneración competitiva dentro del sector.

200 Mozos/as de almacén (El Prat de Llobregat y Sant Andreu)

En este caso, se busca incorporar a 200 mozos/as de almacén en sus centros de El Prat de Llobregat y Sant Andreu. Además de la igualdad de oportunidades promovida por la compañía, la oferta abarca tareas esenciales como la clasificación y empaquetado de productos, además de un enfoque en el respeto y cumplimiento de las normas de Seguridad Laboral. Atractivo salario en en esta oferta para posibles interesados.

Mozo/a almacén 1/2 jornada (l'Hospitalet de Llobregat)

Especializada en la externalización de servicios, Adecco Outsourcing ofrece un interesante puesto para aquellos interesados en trabajar media jornada. Esta posición está disponible en l'Hospitalet de Llobregat y está orientada a individuos que ya cuenten con experiencia previa en el sector. Entre las responsabilidades principales se incluyen el orden y la preparación de pedidos, así como la gestión meticulosa de entrada y salida de materiales. Un valor agregado de trabajar con Adecco Outsourcing son los descuentos en seguros médicos y opciones de ocio/ viaje para sus empleados.

La posibilidad de formar parte de un equipo profesional con un enfoque en la cooperación y éxito colectivo distingue esta oferta, que busca personas con planificación efectiva y habilidades de gestión de tiempo.

Mozo/a de almacén carretillero (L'Hospitalet de Llobregat)

El Grupo Crit, conocido por su solidez en varias industrias, está en la búsqueda de un mozo/a de almacén carretillero/a para sus operaciones en L'Hospitalet de Llobregat. Se ofrece un horario estable de lunes a viernes, con una jornada de 40 horas a la semana. La oferta incluye inicialmente un contrato por ETT con una posible extensión basado en el desempeño del individuo. Además, el acceso al lugar de trabajo mediante el transporte público es conveniente, lo que facilita el desplazamiento diario.

En conclusión, estas ofertas de empleo proporcionan oportunidades significativas para aquellos interesados en el ámbito logístico, ofreciendo atractivas condiciones laborales. Adecco y Grupo Crit brindan un entorno de trabajo positivo y dinámico, alineado con el compromiso de sus empleados para optimizar el rendimiento y satisfacción en cada tarea realizada.

