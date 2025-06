El Eixample de Barcelona salta de un 2% de extranjeros en 1991 a un 30% según el último padrón

1991. En realidad, no hace tanto. Fue el año de ‘El silencio de los corderos’ y de ‘Thelma & Louise’. Apenas vivían extranjeros en el Eixample. Eran solo el 2% de la población total del distrito. Por barrios, su presencia era aún más testimonial en la Sagrada Família, un 1,5%. Año 2025. Los extranjeros empadronados en el Eixample son ya un 29’9% de la población, con un pico especialmente alto en Fort Pienc, gracias en parte al peso de la población china, donde el porcentaje sube al 36,1%. En cifras redondas, uno de cada tres residentes en la Barcelona de Ildefons Cerdà, o sea, el distrito más poblado de la ciudad (278.209 personas, según el último recuento) ha nacido en el extranjero.

La proporción, es cierto, no difiere mucho de la foto general que ofrece la ciudad en su conjunto, pero ese, el de toda Barcelona, es un retrato engañoso. Va por barrios. En Canyelles, por ejemplo, los extranjeros son solo un 8,9% de los vecinos. En el Gòtic, el otro extremo de la balanza, son el 68,1%. Visto así, podría parecer que en el Eixample, al no despuntar ni por arriba ni por abajo, no hay mucho más que escarbar estadísticamente. Todo lo contrario. Es un caso digno de estudio.

El Ayuntamiento de Barcelona presentó el último día del pasado mayo los datos del padrón, un océano de datos del que, aquel día, por elegir uno para titular, pareció oportuno subrayar que la ciudad había batido en 2024 su plusmarca de escasez de niños, que son solo el 11,9% de la población, algo sin precedentes en todo el siglo XX. Aquel informe, sin embargo, como cada año era toda una invitación a sumergirse a por más. En las cifras del Eixample, por ejemplo, un distrito en el que viven 205 mujeres nacidas en 1925 o incluso antes, y 36 hombres también centenarios.

Una de las características de aquel Eixample de 1991 era que demográficamente era una balsa de aceite. En los las décadas en las que Barcelona recibió un aluvión de inmigrantes procedentes del resto de España, este distrito apenas fue el lugar de destino de esos nuevos barceloneses. Desde luego, donde menos, en la Dreta de l’Eixample, la cuna del proyecto de Cerdà. Creció en población la corona de la ciudad, tanto a un lado como al otro de los límites del término municipal.

Lo sucedido desde entonces, lo explican con un fino y sarcástico sentido el humor los dirigentes de las Associació de Veïnes i Veïns de la Dreta de l’Eixample. Recuerdan cuando los fines de semana, no hace tanto, el barrio quedaba medio aletargado porque muchos de ellos iban a pasar el fin de semana a una segunda residencia, pongamos por caso, en la Cerdanya. “Hoy la Dreta de l’Eixample es la ‘Cerdanya’ en la que tiene su segunda residencia, o la primera ya, los ricos de medio mundo”, dicen.

Los datos del padrón algo revelan de todo eso. Por nacionalidades, son los italianos los extranjeros más abundantes en el Eixample, aunque en su caso siempre habría que cribar previamente a los argentinos que, gracias a sus árboles genealógicos, han conseguido un pasaporte transalpino para residir en Europa. Chinos, colombiano, franceses y peruanos completan el ‘top cinco’ de nacionalidades extranjeras más frecuentes en el distrito. A modo de curiosidad, porque son muy pocos en número, residen también empadronados en el Eixample 28 afganos, 8 angoleños, 11 haitianos, 20 iraquís, 11 kuwaitís, 22 estonios y cinco birmanos.

Las estadísticas municipales permiten incluso ahondar un poco más y sacar conclusiones sobre hasta qué punto esa internacionalización del Eixample es un proceso que ha llegado para quedarse y no es algo pasajero. Hay varios indicadores. Uno es la nacionalidad de quienes compran piso en el distrito. El peso de los extranjeros en ese tipo de transacciones inmobiliarias duplica de largo la media de la ciudad. El Eixample, especialmente la Dreta de l’Eixample (28%), es la Barcelona más deseada por los compradores extranjeros.

Otro indicador interesante es el de la media de edad en función de su procedencia. Los vecinos nacidos en comunidades del resto de España son los más ancianos del distrito. Su media de edad son 61,5 años. Los vecinos nacidos en países de la Unión Europea o en el resto del mundo son notablemente mas jóvenes, 38,5 y 39,3 años, respectivamente. A su manera, esa es una foto del futuro a corto y medio plazo. Solo por una simple cuestión de ley de vida, el peso de los nacidos en el extranjero continuará creciendo, incluso a más del 1% actual.