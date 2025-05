El tristón interior de manzana Constança d'Aragó será remozado a fondo para exprimir todo su potencial

A una distancia inalcanzable de recuperar abrir 30 nuevo interiores de manzana como prometió durante la campaña electoral, Jaume Collboni acelera el paso para, como consuelo, que no es poco, los ya existentes salgan en muchos casos del letargo se hayan sumidos. Con una inversión de 825.000 euros, el Ayuntamiento de Barcelona acaba de dar el visto bueno a la profunda reforma de los jardines dedicados a Constança d’Aragó, un interior al que se accede por el 194 de la calle de Roger de Flor y que queda enmarcado, además, por València, Nàpols y la Diagonal. El propósito es iniciar las obras durante el verano de 2026 y reinaugurar el espacio a principios de 2027.

Los interiores de manzana, desde que en 1987 fue recuperado el primero, la Torre de les Aigües de la calle de Roger de Llúria, parecen víctimas de una maldición urbanística. Envejecen a una velocidad inesperada, no siempre. A veces simplemente se trata de que la ambición con la que fueron abiertos en su día tal vez fue escasa. El dedicado a Constança d’Aragó pertenecería a este segundo grupo. Son 1.114 metros cuadrados a los que, a diferencia de otros casos, no se accede a través de un pasaje ingrato o, peor aún, un túnel tétrico. Este es bien visible desde la calle. El acceso, situado junto a la puerta del CAP de Roger de Flor, o sea, un lugar muy transitado, es ancho y alto. Al fondo están los jardines, un nombre que, sin duda, le viene grande. La vegetación es escasa para los estándares de hoy en día. Los bancos, poco atractivos. Y la zona de juego infantil, nada que ver con las últimas adquisiciones del Ayuntamiento de Barcelona en esta materia. Como mucho, es de agradecer en esta época del año la floración de las cinco jacarandas, aunque no sean de las más espectaculares de la ciudad.

El plan es intervenir realmente muy a fondo. El espacio central será una completísima área de juego infantil, con instalaciones accesibles y, también, con retos para los más atrevidos. Todo el perímetro del interior de manzana estará, esta vez sí, totalmente ajardinado, y un banco lineal será el lugar para descansar o para sumergirse en juegos de mesa.

El remozado de este interior de manzana coincidirá en el tiempo con otra operación idéntica en la misma parte del Eixample anunciada a mediados de mayo, la de los Jardins de Clotilde Cerdà, de la calle de Marina. El estreno de ambas obras coincidirá en el tiempo, a principios de 2027.