Barcelona licita 64 nuevas viviendas públicas y un CAP en la esquina de la Gran Via con Nàpols

Tras los 238 pisos de la Illa Glòries, ya sorteados y a punto de que comiencen a entregarse las primeras llaves, no lejos de ahí, en los números 724-726 de la Gran Via, ha licitado el Ayuntamientos de Barcelona la construcción de otras 64 viviendas públicas. Las obras podrían comenzar este mismo año y, en el mejor de los casos, finalizar durante el primer semestre de 2028. El mayúsculo plus de este proyecto es que la misma finca será la nueva sede del Centre d’Assistència Primària (CAP) Fort Pienc, una vieja reivindicación vecinal.

El solar es un lugar muy reconocible por quienes circulan por la Gran Via a pie o motorizados. Es la esquina, actualmente vacía, de la calle de Nàpols, justo al lado del Bingo Billares. El terreno disponible, un bien muy escaso en el distrito de l’Eixample, permitirá una edificabilidad total de 9.465 metros cuadros, de los cuales 2.651 estarán destinados al centro sanitario, que ocupará planta baja, el altillo, parte de la primera planta y el sótano. La altura de la finca será de seis pisos.

El proyecto, un diseño de los equipos de arquitectos Fabregat & Fabregat y Abellán y Monago, guarda algunas similitudes con la fórmula empleada en la Illa Glòries, porque las plantas se organizarán volumétricamente alrededor de un gran patio interior en el que los apartamentos estarán conectados por pasillos elevados. En los que sí es distinta esta promoción es en la variedad de tipologías de las viviendas. Serán todas de dos dormitorios, en 51 de los casos dobles, y en los restantes 13 con una habitación doble y otra sencilla.

El futuro interior de la finca, con pasillos para conectar los apartamentos. / A. de B.

El proyecto arquitectónico prevé utilizar elementos industrializados en la estructura y en la fachada, una solución que conlleva un menor impacto ambiental y reduce el tiempo de trabajo en la obra. Y puesto a singularizar en algún aspecto el edifico, la fachada estará decorada con cenefas que recordarán el panot clásico de las aceras de Barcelona y las persianas de los balcones recordarán a las más tradicionales de la ciudad.

Pero desde el punto de vista del concejal del distrito y teniente de alcalde del gobierno municipal, Jordi Valls, lo más importante de esta licitación, acordada financieramente con la Generalitat, es que emboca de una sola tacada dos necesidades del barrio y de la ciudad, la ampliación del parque público de viviendas y, “tras muchos años de espera y de movilizaciones vecinales, disponer de las infraestructuras de atención primaria que necesita el barrio”.