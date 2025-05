La Dreta de l'Eixample retoma sus rutas turísticas para barceloneses

Retoma este sábado el Ayuntamiento de Barcelona, previa inscripción, las rutas por el modernismo injustamente menos aplaudido de la Dreta de l’Eixample y también por otras ancianas historias de este barrio, un pozo inagotable de tesoros. Turismo para barceloneses sin necesidad de viajar, qué más se puede pedir. No es la primera vez. Las anteriores ediciones han sido siempre, cómo no, un éxito, no solo por la ruta en sí, sino por el buen oficio de las guías, que suelen llegar a la cita tras rescatar de los fondos documentales y bibliográficos que jamás deberían caer en el olvido, como que a los porteros de las fincas más señoriales les estaba prohibido dejarse bigote, no fuera que se les confundiera con los propietarios de la finca.

Bajo el título ‘Edificios notables de la Dreta de l’Eixample’ (y quizá lo de ‘notables’ hasta se queda corto), el plan es, este sábado a las 10.30 horas, partir del cruce de las calles de Consell de Cent y Roger de Llúria (allí nació de la forma más colorida posible el Eixample) y, a partir de ahí, dar la espalda a lo fácil, es decir, no encaminar los pasos a la Manzana de la Discordia y los más famosos ‘gaudís’ civiles de la Barcelona, sino a direcciones postales en las que más de uno, cuando pasea, levanta la vista y exclama “¡caramba!”, que es lo mínimo que se puede decir delante del número 86 de la calle de Girona. Allí coronó Joan Rubió Bellver en 1906, de la manera más osada posible, una estrechísima finca, la Casa Pomar, aunque no debería extrañar, porque aquel arquitecto discípulo de Gaudí fue mucho más lejos en los años 20 y plantó un puente de aires venecianos en la calle del Bisbe, ese que los turistas fotografían como si fuera una reliquia con medio milenio de antigüedad.

La Casa Pomar, Girona 86. / EP

La ruta pondrá en valor la arquitectura del languideciente Mercat de la Concepció, también la sede del distrito del Eixample (un trabajo de Pere Falqués, personaje crucial de la historia de Barcelona, recientemente reivindicado a través de una excelente biografía) y recorrerá el pasaje Permanyer, no solo por su exotismo en mitad del bosque inmobiliario que es este distrito de la ciudad, sino porque, a su manera, ilustra a la perfección un modelo urbanístico al que en su día se renunció, con interiores de manzana de casitas de aspecto inglés.