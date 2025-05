Barcelona estudiará la viabilidad de reabrir la 'playa del Eixample' en 2026

El Eixample podría recuperar la histórica 'playita' de la Torre de les Aigües el verano que viene. Así se desprende del consejo plenario del distrito, celebrado el pasado jueves, en el que se acordó crear una comisión de seguimiento para tratar de reabrir esta histórica zona de baño que permanece cerrada desde 2018, cuando una vecina lideró quejas por el ruido que hacían los bañistas. La iniciativa, presentada por ERC y enmendada por el PP, contó con el apoyo de todos los partidos políticos excepto los Comuns, que se abstuvieron porque consideraron que el redactado de la propuesta "no aporta ninguna solución definitiva" al cierre.

Eso sí, pese a su voto favorable, la consejera del PSC Marta Sendra, aseguró que debido al poco tiempo que queda para que llegue, "es imposible" reabrir el espacio este verano y se comprometió a trabajar todas las opciones posibles "durante el curso que viene".

La Torre de las Aigües, el primer interior de manzana recuperado en 1987 / Jordi Otix

La comisión de seguimiento permitirá que tanto formaciones políticas como entidades vecinales y servicios técnicos del distrito discutan sobre las opciones existentes para poder recuperar el espacio, aunque no hay garantías de que ello vaya a suceder. "Haremos todo lo posible, pero eso no quiere decir que se acabe abriendo", matizó Sendra, que insistió en la necesidad de trabajar con el vecindario para evitar las quejas que acabaron provocando el cerrojazo de la 'playita' hace siete años.

La playa de l'Eixample, en los jardines de la Torre de les Aigües, cuando estaba en uso / Archivo

Tal como explicó durante el consejo plenario la edil de Comuns, Úrsula Garrido, las diferentes mediciones sonométricas que se hicieron a partir de las quejas por ruido llevaron al gobierno municipal liderado por Ada Colau a cerrar el espacio en 2018. "Muy a regañadientes, tuvimos que cerrarla tal como funcionaba en aquel momento, porque los gobiernos no pueden saltarse las normativas", aseguró.

Ahora, la comisión de seguimiento tendrá que encontrar opciones para rebajar los niveles de sonido que propiciaba el espacio, principalmente por la algarabía infantil. "La 'playita' de la Torre de les Aigües no es ni una escuela ni un campo deportivo y, por lo tanto, no disfruta de protección específica", recordó la consejera del PP, Sonia Devesa en referencia a la modificación de la ley de contaminación acústica que aprobó el Parlament hace pocos meses. Devesa propuso medidas alternativas, como horarios de apertura y cierre "que garanticen la seguridad y la tranquilidad de toda la comunidad".

Prohibido el baño en la piscina del interior de la Torre de les Aigües por quejas de los vecinos / Carlos Montañés

Parte de la historia del Eixample

La 'playita del Eixample' refrescó el verano de muchos barceloneses durante más de 30 años. Se encuentra junto a la Torre de les Aigües, en el primer interior de manzana que Barcelona recuperó para uso público el 1987. Es una piscina de agua natural procedente de un manantial subterráneo. A los jardines se accede a través del pasadizo situado en el número 56 de la calle Roger de Llúria. La zona de baño abría solamente durante la temporada estival y tenía muy poca profundidad, pero permitía a vecinos y visitantes darse un chapuzón asequible y de proximidad.

Un grupo de niñas frente al túnel que da acceso a la 'playita', en 2004 / RICARD CUGAT

Un espacio degradado

La noticia llega pocas semanas después de que el Ayuntamiento de Barcelona condicionara la reparación y rehabilitación del entorno de la Torre de les Aigües, un bien cultural de interés local, a renunciar a la zona de baño. Lo hizo en el marco de los presupuestos participativos, cuando juntó en una única propuesta varias iniciativas vecinales para reacondicionar un espacio que, según el mismo ayuntamiento, se ha degradado tanto que ya no es "percibido como un lugar seguro o adecuado para familias o actividades recreativas". En el texto presentado por el consistorio no se recogió la demanda de reabrir la 'playita' porque ello implicaría el gasto corriente de la contratación en verano de seguridad para la piscina, algo que los presupuestos participativos no contemplan.