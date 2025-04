Glòries encara la semana de su inauguración con un aspecto soberbio tras las lluvias primaverales

Es el secreto peor guardado de la ciudad, pues las vallas impiden el paso, pero no la visión. Barcelona estrenará el próximo 26 de abril la enésima versión de la plaza de las Glòries. Parece que esta será la definitiva, toda una noticia si se tiene en cuenta que hace más de 150 años se previó que esta gran bisagra entre los distritos del Eixample y Sant Martí fuera el corazón de la ciudad. Será un estreno con unos cuatro meses de retraso sobre el calendario inicialmente previsto. Pero lejos de ser eso un contratiempo, la demora ha terminado por ser una bendición.

La inusualmente alta pluviometría de esta primavera la han agradecido (salta a la vista) los centenares de árboles y arbustos plantados con las obras en plena fase de ejecución. Los manzanos están en flor y el muro de bambús del ágora sensorial luce un verde intenso inmejorable. Promete ser el del sábado así un estreno memorable, una jornada para pasar revista a si los 640 millones de euros que se han invertido desde 2008 en aquel lugar han merecido la pena y, sobre todo, si hay hijos o nietos en la familia, ir con ellos, pues si de algo puede presumir Glòries es de sus mayúsculas zonas de juego infantil.

Arbustos en flor en Glòries tras una primavera excepcionalmente lluviosa. / JORDI OTIX

Los árboles, salvo los que ya habitaban aquella plaza cuando era una tierra consagrada al coche, son aún chicos de talla, pero la inauguración coincide felizmente con la época de floración o, en el caso de otras especies, justo con la semana en la que sus copas se han poblado de hojas. Cuentan los responsables del Instituto Municipal de Parques y Jardines que son necesarios como poco un par de años para que alcancen la altura y frondosidad propias de la adolescencia vegetal. Basta visitar los ejes verdes del Eixample, plantados hace justo dos años, para corroborar que eso es exactamente lo que sucede.

Un frondoso parterre, con la Torre Glòries y el DHub al fondo. / JORDI OTIX

Mas que una plaza, Glòries es un parque. Lo saben los usuarios cotidianos del gran óvalo vegetal ya previamente estrenado, lugar de descanso, más de una siesta y, sobre todo, ya que esta es la semana de Sant Jordi, de lectura. Hay junto a la puerta de acceso a la ‘canopia’ vegetal una pequeña estación de intercambio de libros. El trato es simple. Hay que llevar uno de casa para poder coger otro. Lo natural, si a nueva Glòries es un éxito, es que ese pequeño mueble de intercambio crezca exponencialmente en un futuro.

La biblioteca de intercambio de libros que da acceso a la canopia. / JORDI OTIX

Para los amantes y curiosos de la naturaleza, la plaza es un buen lugar en el que reconocer especies vegetales y de aves y, quizá lo más llamativo, no perderse el jardín de cactus que da acceso a la estación de metro.

El acceso al metro, a través de un auditorio de cactus. / JORDI OTIX

De todas las transformaciones que trajo a la ciudad la celebración de los Juegos Olímpicos, la más trasnochada fue, sin duda, el tambor viario que se levantó en Glòries. Pretendía mejorar el nudo de calzadas y viaductos que desde 1961 ocupaban el centro de la plaza. Fue una inversión multimillonaria que solo duró en pie 13 años. Demasiados. El repaso a aquel pasado viene al caso por la singular formar que tiene la nueva zona de juego infantil, de mayores dimensiones incluso que la ya existente, es decir, la de la exitosa montaña de toboganes que se alza justo en la esquina de la Diagonal con la calle de Cartagena.

La nueva zona de juego infantil, ¿una rechifla del antiguo viaductos de coches? / JORDI OTIX

La nueva está en el otro extremo de la plaza. Son dos anillos elevados que es imposible que no recuerden un poco a aquel infame viaducto de coches, salvo que en este caso sirven como laberinto del que es posible descender también en toboganes. Es una zona infantil de aquellas en las que los padres y madres más asustadizos no quitarán el ojo a sus criaturas. En realidad es muy segura, pero, lo que son las cosas, en la puerta de acceso está anotado el teléfono de urgencias.

Barraquismo urbano en la parte de la plaza pendiente de reformar. / JORDI OTIX

Merecerá la pena a partir del sábado explorar cada uno de los rincones de la plaza. Evaluar, por ejemplo, si las zonas de sombra serán confortables en las semanas más calurosas del verano. Sacar conclusiones propias si se accede a la parte de Glòries más cercana a Consell de Cent, todavía por reformar, insólitamente con un minúsculo reducto de barraquismo urbano en un solar. Lo lógico sería que en el futuro el eje verde de Consell de Cent, que actualmente muere en el paseo de Sant Joan, se prolongue hasta allí. No está eso ni a medio ni largo plazo en los planes del gobierno municipal.

Las dos mejores sillas, casi un trono, para contemplar la Gran Via. / JORDI OTIX

Pero si de explorar todos y cada uno de los rincones del proyecto se trata, hay uno algo recóndito que no hay que perderse. Está en la Gran Via, justo delante de la promoción de pisos públicos que próximamente serán sorteados. En la grada peatonal que desciende hasta la calle de Castillejos se alzan, a modo de trono, dos sillas elevadas un par de metros sobre el suelo. Desde lo alto de esos asientos se tiene más que una buena vista sobre la Gran Via. El lugar, sin duda muy fotogénico, es una suerte de metáfora de la victoria del peatón sobre el coche, al menos en ese lugar de la ciudad.

Los vehículos se sumergen bajo tierra para que Glòries sea un parque peatonal y, sobre todo, tranquilo. Eso último, en cualquier caso, será la gran incógnita por despejar en las próximas semanas y meses, que dependerá en gran medida del nivel de paciencia que decida aplicar el Ayuntamiento de Barcelona. En los ejes verdes, una cierta laxitud en hacer respetar las normas de convivencia (horarios y rutas del tráfico, bicicletas y patinetes a la carrera...) han estropeado parte del gran éxito cosechado.