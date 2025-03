Los vecinos de la Dreta de l'Eixample reclaman prolongar los ejes verdes a través de los presupuestos participativos

La Associació de Veïnes i Veïns de la Dreta de l’Eixample ha abierto uno de los debates que el Ayuntamiento de Barcelona desea mantener bajo llave hasta nueva orden: la extensión de la trama de los ejes verdes. En la fase preparatoria de las votaciones de los presupuestos participativos, la prolongación de la urbanización de prioridad peatonal de la calle de Girona hasta enlazar con Gràcia va claramente en cabeza. En caso de que del 12 al 17 de mayo sea la opción mas respaldada, el gobierno municipal se verá en la encrucijada de desdeñar la opinión de los vecinos o, por el contrario, desandar el camino emprendido a principios de mandato, cuando se sentenció que no se proseguiría con la conversión de más calles en bulevares de paseo, pese al indiscutible éxito que han tenido.

Los barceloneses, nunca tan bien dicho, han votado con los pies a favor de los ejes verdes ya existentes. Lo que la asociación vecinal de la Dreta de l’Eixample no es un gran salto. Se reclama solo que se complete como mínimo una de las colas, en este caso, el tramo de Girona que va de la Diagonal a Còrsega. Son solo dos travesías, pero importantes porque enlazarían directamente con Gràcia a través de Milà i Fontanals, donde tiempo atrás los vecinos de esa zona reclamaron que su calle se convirtiera en una plataforma única compartida por coches y peatones.

Otros tramos

La de Girona no es la única cola de los ejes verdes que el sentido común invitaría a completar. En Borrell, por ejemplo, la prolongación del eje verde directamente con el pase central de la Escola Industrial, y a una escala mayor, el bulevar de Consell de Cent queda interrumpido a la altura del paseo de Sant Joan, con la renovada plaza de las Glòries en el horizonte.

En la consulta vecinal preliminar destinada a preseleccionar proyectos, la prolongación del eje verde de Girona quedó claramente por delante del remozado del interior de manzana de la Torre de les Aigües y de la recuperación de más esquinas del Eixample, al estilo de lo que se ha llevado a cabo en Bruc con Aragó. Esa esquina, de hecho, es la única pieza que se salvó de la anterior edición de los presupuestos participativos, en la que se reclamaron cinco ‘ecochaflanes’ (así se les bautizó) a lo largo de Aragó.

Un barrio deficitario

Para la asociación vecinal, el ayuntamiento tiene casi más que una obligación moral de llevar a buen puerto este tipo de procesos participativos, y más en la Dreta de l’Eixample, quizá el barrio peor dotado de equipamientos de aquellos que tejen la vida social. No hay instalaciones deportivas públicas y el principal centro cívico del barrio, la Casa Elizalde, no goza de una gestión vecinal, como sí sucede en otros puntos de las ciudad. Como ejemplo de sus carencias, la asociación pone como ejemplo un suceso en apariencia menor ocurrido el pasado fin de semana. Estaba previsto un torneo de pimpón en los jardines del Taller Masriera. La lluvia echó al traste todos los preparativos. La cuestión es que en un barrio como la Dreta de l’Eixample no hay ni un solo espacio alternativo para improvisar una alternativa para situaciones como esta. En esta línea, la asociación sugiere que el distrito podría estudiar la viabilidad de disponer de carpas desmontables en el tramo de la Diagonal, entre Bruc y Girona, que ha quedado cerrada al tráfico de vehículos. La calzada ha sido acondicionada en precario con plantas y bancos, y ocasionalmente se usa para diversas actividades. Con ir un paso más allá en ese acondicionamiento, explica un portavoz de la asociación, algo se ganaría.