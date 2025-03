La plaza de Gaudí crecerá hasta la Fachada del Nacimiento de la Sagrada Família

Barcelona encarará a partir de septiembre las obras más fáciles del difícil puzle de resolver que será a medio plazo el entorno de la Sagrada Família. Con un presupuesto de de 2,6 millones y con la previsión de terminar los trabajos antes de que en 2026 den comienzo lo actos de conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el Ayuntamiento de Barcelona reurbanizará a fondo esa tierra de nadie en que se ha convertido la calle de Marina entre Mallorca y Provença. Será, a su manera, un aperitivo de lo que algún día tendrá que suceder con las cuatro fachadas del templo, la más compleja de ellas, por supuesto, la de la calle Mallorca, donde la construcción de una escalinata obligará a tirar varias fincas vecinales. Hasta entonces, lo previsto a partir de septiembre es, que no es poco, la fusión en una única pieza urbana la Fachada del Nacimiento y la plaza de Gaudí.

Desde los atentados de la Rambla y por consejo de la Junta de Seguretat de Catalunya, ese tramo de Marina dejó de estar abierto al tráfico de vehículos. El perfil de la calle sigue siendo el mismo de siempre, aceras a ambos lados y una calzada central, incluso un carril bici ya inutilizado. Lo que se ha recuperado ahora de lo archivos del área municipal de urbanismo es el diseño de la plaza de Gaudí tal y como la concibió Nicolàs Maria Rubió i Tudurí. Aquel fue el último proyecto que en vida firmó en vida aquel arquitecto nacido en el siglo XIX. Previó que la plaza fuera un excelente mirador del templo y viceversa.

Vista cenital del proyecto. / A. de B.

El proyecto, que ha sido presentado a los vecinos del barrio en una sesión informativa, es, desde el punto de vista de la teniente de alcalde Laia Bonet y el concejal el distrito, Jordi Valls, una medida más del plan municipal de los EGA, es decir, los espacios de gran afluencia. Hasta nueva orden, esa, la de Marina, es la puerta de entrada al templo, así como la de salida es la Sardenya. Cara a la conmemoración del centenario de la muerte de Gaudí, que coincidirá con la inauguración de la torre central de la Sagrada Família, se pretende que al menos Marina presente un aspecto ya duradero.

La reurbanización limitará el paso de vehículos solo a los de emergencias. Ni siquiera las bicicletas y patinetes tendrán permitido el paso. Deberán rodear el templo a través de Mallorca, primero, y Sicília, después.

El proyecto, tal y como lo concibió Rubió i Tudurí. / A. de B.

Las obras, en un detalle que merece la pena no pasar inadvertido, se llevarán a cabo sin una modificación previa del Plan General Metropolitano (PGM), que fue el argumento de los detractores de los ejes verdes del Eixample para llevar esas reurbanizaciones ante la justicia. A efectos prácticos, ese tramo de Marina dejará de ser realmente más calle de lo que lo ha sido, por ejemplo, Consell de Cent. Fuentes municipales confían en que la discreta labor ‘diplomática’ llevada a cabo los últimos meses para desjudicializar el urbanismo de la ciudad sirvan de el resultado deseado.

De forma inevitable, porque cada vez que algún responsable municipal se refiere por hache o por be a la Sagrada Família se le pregunta por ello, Bonet y Valls han sido interrogado sobre cómo avanzan las conversaciones con la dirección de templo y con los vecinos de la zona sobre la escalinata de la Fachada de la Gloria. A estas alturas ya no se cuestiona apenas que el proyecto saldrá adelante. Las incógnitas por resolver son esencialmente su anchura y longitud, o sea, a cuántos vecinos afectará. En palabras de Bonet, el principal obstáculo a superar no es arquitectónico, sino inmobiliario. El propósito del equipo de gobierno es que el futuro de la Sagrada Família quede definido dentro de este mandato municipal y eso solo será posible si a los vecinos afectados se les asegura previamente una mudanza satisfactoria dentro del mismo barrio si lo desean. Sobra decir que las cuentas anuales de la Sagrada Família, gracias a los sucesivos récords de venta de entradas, facilitan enormemente esa solución.