La Sagrada Família preselecciona a Miquel Barceló, Cristina Iglesias y Javier Marín para esculpir la fachada de la Gloria

La Sagrada Família de Barcelona da un paso más, y muy relevante, para materializar su última fachada. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, el Patronato de la Junta Constructora del templo ideado por Antoni Gaudí aprobó este lunes por la noche una tríada de artistas de prestigio como candidatos a esculpir la fachada de la Gloria. Se trata de Miquel Barceló, Cristina Iglesias y Javier Marín. Este espectacular lienzo en la calle Mallorca es de gran complejidad teórica y práctica: un centenar de figuras deberán explicar el infierno y el cielo de forma fiel a la teología católica y a la vez comprensible para el ciudadano del siglo XXI.

Por ello, el proceso de selección ha sido laborioso y, de hecho, aún no ha terminado. La basílica ha solicitado a los tres finalistas la creación de una propuesta artística para la realización de la fachada. "Estas propuestas servirán para que el Patronato pueda seleccionar al artista o artistas que finalmente llevarán a cabo su ejecución", confirma el templo. Fuentes conocedoras indican a EL PERIÓDICO que no se puede descartar que la decisión final sea combinar diseños o incluso descartar a los tres y volver a empezar si el material recibido no convenciera por completo.

Fachada de la Glòria, en la calle de Mallorca, en una imagen de archivo / EPC

Los tres elegidos

Miquel Barceló apenas necesita presentación. El pintor mallorquín, de 68 años, tiene una dilatada experiencia internacional. Próximo al expresionismo, es Premio Nacional de Artes Plásticas (1986) y Premio Príncipe de Asturias de las Artes (2003). Aunque estudió en Barcelona y frecuenta Catalunya, vive y trabaja entre Mallorca y París. La vasca Cristina Iglesias, de la misma edad, es escultora y grabadora. Fue también Premio Nacional de Artes Plásticas (1999) y sus estancias en Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos han marcado su obra. Finalmente, el mexicano Javier Marín, de 63 años, es un escultor contemporáneo especializado en figuras humanas a gran escala, como las que conforman el retablo mayor y el presbiterio de la Catedral Basílica de Zacatecas, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO igual que la basílica catalana.

Miquel Barceló, Cristina Iglesias y Javier Marín / ELISENDA PONS / ARCHIVO / BRUNO BEBERT / EFE

Triple filtro

La tríada procede a su vez de un filtrado muy minucioso. Tres teólogos han dedicado los últimos tres años a interpretar qué quería explicar Gaudí en la Gloria y su adaptación a los códigos culturales de la sociedad actual. Entregaron sus conclusiones a una Comisión Artística, que propuso 15 nombres de artistas que por trayectoria y edad pudieran hipotéticamente asumir el encargo. Cabe recordar que todas las esculturas deberán ser figurativas, no abstractas, y que la realización de la obra puede prolongarse durante una década o más.

El Patronato de la Sagrada Família ha estudiado a fondo los 15 nombres recibidos y finalmente ha preseleccionado a tres de ellos. Dos hombres y una mujer. El nombre de Barceló era el único que había trascendido. Es más, había visitado personalmente el templo del Eixample un sábado entero y acompañado de especialistas, para adentrarse en las singularidades de esta iglesia única en el mundo.

Cómo será la Gloria

Hoy el único elemento terminado y colocado en la fachada de la Gloria es la puerta de entrada al templo, decorada con las letras de un padrenuestro de Josep Maria Subirachs. Está a cinco metros de altura, porque se llegaría a ella mediante una escalinata sobre la calle Mallorca que aún no tiene un futuro claro. Requiere realojar a un número indeterminado de vecinos: el desenlace de la batalla entre el Ayuntamiento y los bloques de pisos más afectados determinará la forma final de este acceso. Barcelona se ha propuesto lograr una solución definitiva este mandato y ha mantenido y mantiene conversaciones discretas a varias bandas. Mientras tanto, la junta constructora ha solicitado el permiso de obras para colocar andamios e iniciar la intervención vertical, que nadie discute.

Como explicó este diario hace casi un año, el puente sobre la calle Mallorca dividirá conceptualmente el lienzo artístico. La parte inferior, es decir, la que quedará más cerca de los peatones, será una alegoría del infierno. A la altura de la puerta habrá media docena de sepulturas para personalidades aún por decidir. Y la parte superior será para escenas de júbilo terrenal y una representación del paraíso celestial con 36 santos.

