Así son los pisos de alquiler de la Illa Glòries: precios, metros cuadrados, habitaciones...

Los alquileres más económicos serán de 415 euros al mes. Los más caros, de 748 euros. En uno y otro caso son cifras por debajo del mercado inmobiliario, donde el precio medio los arrendamientos, según el portal municipal de Barcelona Dades, alcanzó los 1.133 euros durante el último trimestre de 2024, una cifra que para muchos barceloneses representa destinar más de la mitad de sus ingresos a la vivienda. No será ese el caso de los barceloneses que a través de un sorteo se harán con una de las 72 viviendas de alquiler asequible de la promoción de la Illa Glòries. La renta mensual, como es fácil imaginar, depende de la superficie y del número de habitaciones. Los pisos más pequeños, con un único dormitorio, tienen entre 45 y 61 metros cuadrados de superficie. Los más grandes, de tres dormitorios, entre 54 y 81 metros cuadrados.

El interés que ha despertado la mayor promoción de vivienda pública de la ciudad comienza a ser sobradamente conocida. Se han presentado unas 10.000 solicitudes para las 238 viviendas disponibles. De ese total de pisos, que se calcula que serán el hogar de unas 800 personas, 113 están reservadas para quienes han optado por la fórmula del derecho de superficie (una compra por 75 años), 32 serán para reubicar afectados por planes urbanísticos de la ciudad, 16 serán para familias a las que les urge un alquiler social, cinco para casos de emergencias y, finalmente, esos 72 restantes serán para alquileres (más que asequibles) sensatos.

Luz natural

¿Cómo son esos pisos? En realidad, las respuestas posibles podrían ser unas cuantas más de 12, pues no hay una única tipología de apartamento. Si acaso, hay un mínimo denominador común de características. La Illa Glòries son en realidad cuatro bloques engarzados. Las dimensiones del conjunto vistas desde el exterior y desde los patios interiores no deben llevar a engaño. Ningún piso tiene una profundidad superior a los 12 metros desde su fachada exterior. En práctica eso significa que apenas hay puntos dentro de cada piso que no estén iluminados por la claridad del exterior. Es más, varias de las viviendas tienen incluso algo atípico en Barcelona, cocinas con luz natural.

La otra característica común, salvo que se trate de los pisos del bloque D, o sea, el que da de cara al Mercat dels Encants, es que están comunicados unos con otros por unas pasarelas de anchas dimensiones, incluso con recodos en los que, llegado el caso y si hay acuerdo, será posible sacar sillas y plantas, como si fuera la calle de un pueblo.

Otra característica de esos pisos es que a la mensualidad de (en el peor de los casos) 748 euros del arrendamiento habrá que añadir unas facturas en principio reducidas de algunos de los suministros básicos del hogar. La Illa Glòries está concebida para ser un refugio climático en verano y una vivienda cálida en invierno. En parte de los tejados hay placas fotovoltaicas y el sistema de climatización está centralizado para ser más eficiente.