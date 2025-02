Cocina con luz natural. De los 238 pisos de la promoción de vivienda pública Glòries se pueden destacar decenas de detalles. Las vistas, el uso de madera como material de construcción, las dos terrazas comunitarias de la quinta panta, las pasarelas que unen los apartamentos, en las que a buen seguro se mantendrán conversaciones mucho más largas e interesantes que las de las breves charlas de ascensor… El detalle de la cocina encabeza esta pequeña muestra porque no suele ser común en Barcelona, y una lástima, porque a menudo es frente a los fogones que se hace vida en familia o se habla con los amigos. Por primera vez desde que comenzaron las obras y a un mes apenas de que se realice el sorteo de esas viviendas, un fotógrafo de este diario ha podido recorrer los cuatro bloques de la mayor promoción de vivienda pública en marcha en la ciudad, en total 238 pisos a los que aspiran unos 10.000 candidatos.

Entre el Mercat dels Encant, la plaza de las Glòries y la Gran Via, este edificio que en dos de sus fachadas alcanza los 11 pisos de altura es imponente por fuera, algo apabullante incluso, pero por dentro, a la que se accede a los pisos ya terminados resulta ser muy acogedor. Basta ver los timbres de cada apartamento para certificar que se han cuidado los detalles. Son de un diseño premeditadamente antiguo.

Así son por dentro los 238 pisos públicos de Glòries a los que aspiran 10.000 barceloneses / Otras

No hay, como suele ser habitual en las fincas privadas de obra nueva, un piso de muestra que baste con visitarlo para saber cómo serán los demás. Las tipologías son, como poco, una veintena. La promoción de Glòries es en realidad un puzle de cuatro bloques encajados entre sí y que llevan la firma de cuatro equipos distintos de arquitectos. De ahí la variedad. Solo en el segundo bloque hay 12 configuraciones distintas de pisos. Los únicos mínimos denominadores comunes son la luminosidad y el acondicionamiento para no ser calurosos en verano y fríos en invierno. La climatización, de hecho, está centralizada.

Tres direcciones postales

A los cuatro bloques se accederá por tres direcciones postales distintas. Por la Gran Via, por la minúscula calle Encants Vells y, lo más llamativo, por tres porterías situadas en la misma plaza de las Glòries. En más de un siglo y medio de historia no ha habido, al parecer, ningún particular cuya dirección postal fuera esa plaza.

Visita a la promoción de pisos de Glories / Jordi Otix

Por fuera, el edificio es, por decirlo de algún modo, muy poco característico del Eixample, donde a cada finca se la suele distinguir por su fachada. En Glòries no hay portales que destacan por su majestuosidad ni por ser pretenciosos. Aquello que los arquitectos llaman la piel del edificio, o sea, su aspecto exterior, es por ahora hasta que no lleguen los primeros residentes, monótona. Dependerá de la posición en la que coloquen las persianas y de si decoran con plantas los balcones y las pasarelas que esa piel cambie de aspecto. De puertas adentro, el aspecto es otro. Dos patios ajardinados ofrecen una vista general de la mayor parte de los apartamentos, casi todos ellos conectados por una suerte de calles vecinales.

Lo mejor, claro, es ver las fotos. Sobre todo, si uno es uno de esos 10.000 barceloneses que optan a una de las viviendas, ya sea en régimen de alquiler a precios moderados o en régimen de derecho de superficie, es decir, una compra, pero solo por 75 años.

Visita a la promoción de pisos de Glories / Jordi Otix

La cifra de aspirantes es alta. La oferta, resulta obvio, insuficiente. A este respecto, la teniente de alcalde, Laia Bonet, recuerda que solo en el entono de Glòries está previsto poner en marcha varias promociones más de vivienda pública, hasta llegar a los 840 pisos. Ninguna, sin embargo, tendrá las dimensiones de la que está a punto de ser finalizada. Solo en el barrio de la Marina del Prat Vermell hay en marcha una operación equiparable.

La previsión inicial era que este mes de febrero se hubiera llevado a cabo ya el sorteo. Los aspirantes, sobre todo aquellos que tiene en el aire la matriculación de sus hijos en escuelas de este o de otro barrio, lo habrían agradecido. Ha sido el inusualmente alto número de candidatos lo que ha retrasado el proceso. Uno a uno, cada expediente ha tenido que ser revisado para certificar que cumple las condiciones exigidas.

Visita a la promoción de pisos de Glories / Jordi Otix

Tras el sorteo, en una fecha aún por decidir a partir de finales de marzo, se podrá proceder a la asignación de los pisos, primero los de alquiler y durante la segunda mitad del año, porque requieren más trámites, los de derecho de superficie. Si no hay contratiempos, a principios de verano comenzarán a llegar los primeros camiones de mudanzas y de noche se iluminarán las primeras viviendas.