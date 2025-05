El tranvía regresa al corazón del Eixample tras 53 años de ausencia

Dentro de dos años hará 100 que Antoni Gaudí, el 7 de junio de 1926, se disponía a cruzar la Gran Via camino de Sant Felip Neri. Iba a pie desde la Sagrada Família, que prácticamente había convertido en su hogar. Quizá bajó por la calle de Bailèn o por el paseo de Sant Joan, probablemente con ‘La Veu de Catalunya’ en el bolsillo de su habitual gran gabardina. Al cruzar la calzada, dio un paso atrás para evitar un tranvía, pero con tan mala fortuna que no se dio cuenta de que en sentido contrario venía un vehículo de otra línea, la del 30, que le dejó inconsciente tras un golpe brutal.

A ese verso libre del modernismo que era Gaudí le ingresaron en un primer momento en el hospital con el nombre de Antonia Samdi, que es lo que la enfermera entendió cuando le preguntó cómo se llamaba. Solo pudo balbucear. Por eso no fue fácil encontrarle cuando sus amigos y colaboradores salieron por toda la ciudad en su búsqueda al saber que había desaparecido. Murió al cabo de tres días y, he aquí la cosa, nadie señaló con un dedo acusatorio al tranvía, pues a esas alturas se daba ya por inevitable que ese medio de transporte que había sido importado a Barcelona el 27 de junio de 1872 (con raíles, pero primero con locomoción animal) se cobraba de vez en cuando no unas cuantas, sino muchas vidas. Eran otros tiempos. Nada que ver con los convoyes de hoy en día. Pero a veces, vistos los encendidos debates que aún despierta, parece como si aquel pecado original pesara aún hoy como el de Adán y Eva.

1909, un tranvía volcado durante los incidentes de la Setmana Tràgica. / Charles Chusseau-Flaviens

Acaba de salir de la imprenta y va camino de las librerías el último trabajo de investigación de Ròmul Brotons, ‘Tramvies de Barcelona: una crònica sentimental’, una obra de muy recomendable lectura ahora que, pasados 53 del último viaje que realizó un vehículo de la línea 49 que subía por la calle de la Independència, el tranvía se adentrará de nuevo en tierras el Eixample. La inauguración oficial de la nueva ruta será el próximo 9 de noviembre.

Los convoyes de la T4 del TramBesòs, que actualmente al llegar a Glòries esquivan la trama de Cerdà y se encaminan hacia la Ciutadella, se dirigirán por fin en línea recta por la Diagonal hasta la calle de Girona. Si no es esto el corazón del Eixample, poco le falta. Y será una fecha señalada que podría calificarse de histórica a poco que uno se adentra en lo singular del libro que ha alumbrado Brotons, una suerte de biografía de la tempestuosa relación que Barcelona ha tenido con este medio de transporte, que tanto servía para ir de aquí para allá con los pasajeros que sobresalían por las puertas, como también para montar barricadas cuando convenía, y, en 1951, para que Barcelona protagonizará el primer gran acto de resistencia a la dictadura, vamos el que no fue capaz de llevar a cabo cuando las tropas sublevadas de Franco entraron en la ciudad en enero de 1939.

La plaza de Catalunya, un día cualquiera, según 'L'Esquella de la Torratxa. / L'ESQUELLA DE LA TORRATXA

Lo fácil habría sido ir al relato oficial, simplemente al de las fechas, las líneas existentes, los libros de cuentas de las empresas concesionarias, las características de los tranvías y la información contenida en los boletines municipales, pero el autor ha hecho algo mucho más circense, un más difícil todavía, y ha consultado uno a uno todos los ejemplares de la prensa satírica de cada etapa (‘L’Esquella de la Torratxa’, por ejemplo), no en busca de los chistes y de la gracia de los textos, sino de lo que escondía entre las líneas esas páginas, es decir, lo que se decía a pie de calle de los tranvías. Digámoslo claro, ha encontrado estupendas pepitas de oro narrativo.

Cuando los tranvías llegaron a Sants, lo vecinos de ese barrio llamaban a su línea la Herodes, por infanticida. En el Clot, a la suya prefirieron bautizarla como la Guillotina, porque los vehículos pasaban tan cerca de algunas fincas que era aconsejable no asomarse por la ventana si uno no quería acabar como Maria Antonieta.

Caricatura de 1891 sobre los peligros del tranvía. / L'ESQUELLA DE LA TORRATXA

Aunque el tranvía era un invento originario de Nueva York, de 1832, y que tres años más tarde importó Nueva Orleans, a Europa no llegó hasta 1855, que fue la ciudad que inspiró a Barcelona. Por eso, a los primeros tranvías que circularon por la trama de Cerdà se los conocía como los ‘gabachos’, un nombre despectivo, sin duda, algo probablemente influido por la prensa de la época, que nunca bendijo en sus editoriales y crónicas de reputadas firmas este medio de transporte. “El monstruo tranviario extiende sus garras por todo el ámbito de la ciudad”, publicaba el ‘Diario de Barcelona’ cuando las empresas concesionarias decidían conquistar nuevos barrios, no siempre con éxito, porque cuando quisieron que los vehículos subieran a la cima del Tibidabo por la carretera de la Arrabassada, el RACC se opuso y ganó el pulso.

El tranvía, explica muy bien Brotons, comenzó a circular por Barcelona en 1872 y dejó de hacerlo en 1971. No se le permitió soplar las velas que le habrían hecho centenario. En 1997, aunque fuera solo a modo de muestra entre la plaza de Francesc Macià y Entença, regresó. O sea, que en los últimos 152 años, solo durante 26 Barcelona ha estado exenta de tranvías, un suspiro en término de calendario.

No es esta crónica sentimental de Brotons ningún alegato en favor o en contra la conexión de TramBaix y el TramBesòs por la Diagonal. Es algo mucho mejor. Es lo que en las facultades de periodismo, por ponerle un nombre en inglés, enseñan como ‘background’ de cualquier noticia, es decir, los antecedentes y el contexto sin los que quizá sea imposible comprender una noticia, en este caso la llegada del tranvía los pies del monumento a Jacint Verdaguer, poeta que seguro que fue pasajero en más de una ocasión, por supuesto con más fortuna que Gaudí.